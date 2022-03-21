Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию
21 марта 202207:53
Актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула Россию и обосновалась в Латвии. Об этом артистка рассказала в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru