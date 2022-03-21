Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию

Хаматова сообщила, что решила остаться за границей после зарубежного отпуска, пишет Газета.ру. Актриса рассказала о финансовых затруднениях: по ее словам, у нее не было денег на аренду машины, чтобы добраться до дома, пишет РИА ФАН.

Артистка добавила, что пока не намерена возвращаться в Россию.

