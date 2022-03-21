Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию

Актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула Россию и обосновалась в Латвии. Об этом артистка рассказала в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой».

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Хаматова сообщила, что решила остаться за границей после зарубежного отпуска, пишет Газета.ру. Актриса рассказала о финансовых затруднениях: по ее словам, у нее не было денег на аренду машины, чтобы добраться до дома, пишет РИА ФАН.

Артистка добавила, что пока не намерена возвращаться в Россию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛатвияРоссияЧулпан Хаматова
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