«Перескочить 5G невозможно»: Когда Россия перейдет на 6G
Аналитик Эльдар Муртазин в эфире НСН заметил, что Минцифры необходимо создавать новую дорожную карту для перехода на 5G, коммерческая эксплуатация которого, по его словам, в России может начаться через два-три года.
Для создания 6G невозможно перескочить технологии 5G, собственного оборудования для которого в России нет, и разработать его в нынешних условиях невозможно. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее стало известно, что «Сколтех» и подведомственное Минцифры ФГБУ НИИР до 2025 года могут получить более 30 миллиардов рублей на исследования в области нового стандарта связи 6G. Муртазин подтвердил, что уже разрабатываются стандарты технологии 6G.
«Каждое последующее поколение связи базируется на предыдущем. То есть перескочить от 4G к 6G – невозможно. Но уже, и это не только в России, но и во всем мире, идут исследования стандарта для создания поколения 6G. Стандарт 5G разработан, и начинается работа над 6G. Коммерческая эксплуатация 5G в России может начаться через два-три года. Она напрямую зависит от возможностей операторов инвестировать деньги в этом направлении и иметь рабочую экономическую модель. Проблем хватает, но они не такие суровые для того, чтобы их не решить. Сейчас 6G – это не "железо", а стандарты, возможность инвестировать в то, как именно мы будем строить сети. Это действительно нужно делать», - объяснил он.
При этом, по словам аналитика, пока России придется пользоваться иностранным оборудованием и пробовать локализовать его производство.
«Сегодня основная проблема в том, что в конце 2021 года Минцифры приняли дорожную карту, согласно которой мы полностью переходим на собственное оборудование 5G. А де-факто у нас его нет. В текущих условиях разработка затруднена, поэтому нам нужно принимать новую дорожную карту по тому, как мы будем использовать чужое оборудование и постепенно локализовывать его, то есть создавать наши решения. Мы уже работаем над софтом. Нам также надо работать над "железом". Рано или поздно мы полностью обеспечим себя оборудованием, которое будет работать на стандарты 6G. Глобально нам не нужно только наше оборудование. Но на перестройку понадобится пять-десять лет», - заключил ведущий аналитик Mobile Research Group.
Ранее Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что размещение станций сотовой связи на крышах образовательных учреждений не несет вреда здоровью людей, но их уход приведет к проблемам в российском образовании, которое потеряет сотни миллионов рублей.
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