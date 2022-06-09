«Небольшие деньги»: Пошлины для операторов связи пойдут на пользу индустрии
В России существуют недобросовестные поставщики связи, пошлины могут помочь в борьбе с ними, подтвердил в эфире НСН гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Новые пошлины за лицензии на связь незначительны для крупных операторов, однако могут повлиять на полулегальные компании-«однодневки», рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Минцифры России ранее предложило поднять с 7,5 тысяч до 1 млн рублей размер госпошлины для сотовых операторов за оказание услуг связи. Пошлины взимаются за предоставление девяти видов лицензий в области оказания услуг связи.
«По большому счету, новых операторов не так много было и будет. Есть крупные федеральные игроки, которые контролируют самую весомую долю на рынке, есть региональные компании, домашние сети, но их количество не будет сильно увеличиваться, а тем более с новыми пошлинами. Все-таки рынок уже поделен, вхождение на него достаточно проблематично. На самом деле для крупных компаний миллион рублей – это не такие большие деньги, потому что они предлагают конвергентные услуги, так или иначе отобьют их. А для компаний-однодневок, которые могли бы заниматься противоправными действиями, это достаточно весомая сумма», - объяснил глава компании.
Проблема некачественных операторов связи в России существует, хотя и не стоит остро, добавил он.
«На самом деле количество лицензий зависит от количества направлений деятельности. Сотовая связь, эфирное, неэфирное телевидение, здесь трудно определить, это могут быть десятки лицензий. Какое количество недобросовестных операторов существует, я сказать не могу, скорее всего, это знает Роскомнадзор, правоохранительные органы, а так, конечно же, есть ряд компаний, прежде всего мелких, которые не выполняют законодательные акты, которые присутствуют в РФ и применимы для операторов связи», - заключил Кусков.
Ранее представители индустрии связи, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рассказали, что на фоне санкций россияне предпочитают покупке новых гаджетов ремонт старых.
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