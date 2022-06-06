«Подорожания связи не будет»: ФСБ получила новую возможность слежки за телефонами россиян
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, что сейчас ФСБ следит за мобильными пользователями в основном через сим-карты.
Создание аналога базы IMEI-кодов в России позволит следить за тем, кто пользуется мобильными телефонами, но не приведет к подорожанию мобильной связи. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее ФСБ предложило Минцифры создать аналог централизованной базы IMEI-кодов, которые присваивают мобильным аппаратам, и разработать законопроекты, которые бы позволили ее внедрить. Кусков оценил такое предложение.
«Сейчас основная слежка ФСБ за мобильными пользователями идет через сим-карты. Данное предложение уже обсуждалось несколько лет назад для контроля возможности уменьшения краж. Но сейчас, на мой взгляд, она больше рассматривается для того, чтобы четко понимать, кто пользуется мобильным телефоном. Потому что на одном телефоне можно пользоваться множеством сим-карт. IMEI-код как раз годится для обеспечения контроля за этим», - объяснил он.
При этом, по его словам, такая система поможет следить за «серым» рынком связи, но не приведет к ее удорожанию.
«Сегодня, несмотря на закон о связи, все равно можно купить сим-карты без предъявления паспорта на рынках и вокзалах. Отслеживание по IMEI сделает эту работу более тщательной. Здесь позицию сотовых операторов никто не спрашивает. Если будет указ – они будут его выполнять. Не думаю, что это будет трудоемко. И, очевидно, это не должно привести к удорожанию связи», - заключил Кусков.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новый сервис для проверки водительских прав нужен в первую очередь банкам, чтобы расширить возможности обслуживания клиентов без предъявления паспорта.
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