«Подорожания связи не будет»: ФСБ получила новую возможность слежки за телефонами россиян

Создание аналога базы IMEI-кодов в России позволит следить за тем, кто пользуется мобильными телефонами, но не приведет к подорожанию мобильной связи. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее ФСБ предложило Минцифры создать аналог централизованной базы IMEI-кодов, которые присваивают мобильным аппаратам, и разработать законопроекты, которые бы позволили ее внедрить. Кусков оценил такое предложение.