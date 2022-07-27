В России планируют разработать оборудование для связи 6G

По словам собеседника издания, ведомства запрашивают для своих целей более 30 млрд рублей из бюджета, оборудование может быть создано к 2025 году. Глава ФГБУ НИИР Олег Иванов подтвердил, что институт и «Сколтех» подготовили предложения по российскому оборудованию 6G, однако о деталях и финансировании проекта говорить пока рано, пишет RT.

При этом в России еще не действуют коммерческие сети предыдущего поколения, 5G, отмечает Ura.ru. Мобильные операторы относятся к перспективам 6G скептически, отмечая, что сейчас следует сосредоточиться на расширении полос частот 4G-LTE, модернизировать и поддерживать инфраструктуру этого стандарта.

