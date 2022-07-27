В России планируют разработать оборудование для связи 6G

Технологический университет «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) планируют совместно начать разработку российского оборудования связи шестого поколения (6G). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Задрали нос!»: «Ростех» провалил развитие сетей 5G и может не справиться с LTE

По словам собеседника издания, ведомства запрашивают для своих целей более 30 млрд рублей из бюджета, оборудование может быть создано к 2025 году. Глава ФГБУ НИИР Олег Иванов подтвердил, что институт и «Сколтех» подготовили предложения по российскому оборудованию 6G, однако о деталях и финансировании проекта говорить пока рано, пишет RT.

При этом в России еще не действуют коммерческие сети предыдущего поколения, 5G, отмечает Ura.ru. Мобильные операторы относятся к перспективам 6G скептически, отмечая, что сейчас следует сосредоточиться на расширении полос частот 4G-LTE, модернизировать и поддерживать инфраструктуру этого стандарта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТехнологииМобильная Связь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры