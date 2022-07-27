В России планируют разработать оборудование для связи 6G
Технологический университет «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) планируют совместно начать разработку российского оборудования связи шестого поколения (6G). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, ведомства запрашивают для своих целей более 30 млрд рублей из бюджета, оборудование может быть создано к 2025 году. Глава ФГБУ НИИР Олег Иванов подтвердил, что институт и «Сколтех» подготовили предложения по российскому оборудованию 6G, однако о деталях и финансировании проекта говорить пока рано, пишет RT.
При этом в России еще не действуют коммерческие сети предыдущего поколения, 5G, отмечает Ura.ru. Мобильные операторы относятся к перспективам 6G скептически, отмечая, что сейчас следует сосредоточиться на расширении полос частот 4G-LTE, модернизировать и поддерживать инфраструктуру этого стандарта.
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