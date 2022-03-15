«Переполох на Первом!» Ведущие федеральных телеканалов «побежали» из России

ЭТО – МАРКА!

Вечером 14 марта Овсянникова вбежала в студию программы «Время» и, встав за спиной ведущей Екатерины Андреевой, начала перебивать ее и показывать плакат с текстом, содержание которого нам запрещают передать Роскомнадзор и Уголовный кодекс.

Андреева продолжала хладнокровно вести эфир, через несколько секунд режиссер сменил картинку, а Овсянникову задержали.

«Что касается этой девушки, это хулиганство. Телеканал и кому это положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня» - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Первый канал является «маркой, как и наши ведущие телеканалы». «Это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации», - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, могут ли привлечь Овсянникову по статье о распространении фейков, он сказал, что «есть определенные ведомства, органы, которые этим занимаются».

«Тем более, что прямой эфир любого телеканала - это особое измерение и особая ответственность, тем более для тех, кто там работает. Здесь слово для каждого вряд ли уместно», - уточнил Песков.

БЕЗ НАРУЖКИ И НАРУЧНИКОВ

СМИ успели записать Овчинникову в однокурсницы главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, однако та выступила с уточнениями.

«Марина Овсянникова - действительно бывшая жена одного из наших режиссеров. (…) Теперь самое веселое. Если Овсянникова действительно, как пишут, Марина Ткачук, то я ее прекрасно помню. Однокурсницей моей, как опять же пишут, она не была, но она была почти всесильной любимицей почти всесильного директора ГТРК "Кубань" Рунова, и именно из-за нее он яростно сопротивлялся моему назначению собкором ВГТРК по Краснодарскому краю, т.к. прочил на это место ее», - написала Симоньян в Telegram.

При этом она высказала мнение, что такое может случиться с любым телеканалом.

«Такое может случиться с каждой редакцией. Мы - редакции - не устанавливаем наружку за своими сотрудниками, не прослушиваем их телефоны и вообще не являемся военизированными организациями с регулярными проверками на детекторе лжи», - добавила гендиректор RT.

Со своей стороны, исполнительный директор медиагруппы «Россия Сегодня», член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский также усмотрел в инциденте на Первом канале доказательство проявления свободы слова в России.

«Инцидент на Первом канале говорит о том, что мы живем в свободной стране. И если кто-то предполагал, что на Первом канале люди приковываются к компьютерам и работают под дулами автоматов, то выяснилось, что это не так. И я не помню, чтобы во время американской операции в Ираке подобные случаи происходили в эфире CNN или других американских каналов. Так что мы свободнее», - сказал он в эфире радио Sputnik.

При этом Вышинский высказал мнение, что «с точки зрения этики, отношения к своим коллегам, к своей редакции, проявление своей личной позиции, используя служебное положение, как минимум, неэтично».