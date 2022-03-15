«Переполох на Первом!» Ведущие федеральных телеканалов «побежали» из России
Песков назвал инцидент в эфире программы «Время» хулиганством, Симоньян вспомнила романтическую историю, а журналисты гадают, получит ли автор «перформанса» реальный срок.
Перформанс сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в прямом эфире программы «Время» вызвала бурю эмоций среди тележурналистов.
На этом фоне телеканал НТВ подтвердил разрыв отношений с телеведущей Лилией Гильдеевой, покинувшей страну вслед за Иваном Ургантом, Ксенией Собчак и рядом других знаменитостей, а СМИ пишут об увольнениях Жанны Агалаковой и Вадима Глускера.
ЭТО – МАРКА!
Вечером 14 марта Овсянникова вбежала в студию программы «Время» и, встав за спиной ведущей Екатерины Андреевой, начала перебивать ее и показывать плакат с текстом, содержание которого нам запрещают передать Роскомнадзор и Уголовный кодекс.
Андреева продолжала хладнокровно вести эфир, через несколько секунд режиссер сменил картинку, а Овсянникову задержали.
«Что касается этой девушки, это хулиганство. Телеканал и кому это положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня» - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Первый канал является «маркой, как и наши ведущие телеканалы». «Это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации», - добавил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, могут ли привлечь Овсянникову по статье о распространении фейков, он сказал, что «есть определенные ведомства, органы, которые этим занимаются».
«Тем более, что прямой эфир любого телеканала - это особое измерение и особая ответственность, тем более для тех, кто там работает. Здесь слово для каждого вряд ли уместно», - уточнил Песков.
БЕЗ НАРУЖКИ И НАРУЧНИКОВ
СМИ успели записать Овчинникову в однокурсницы главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, однако та выступила с уточнениями.
«Марина Овсянникова - действительно бывшая жена одного из наших режиссеров. (…) Теперь самое веселое. Если Овсянникова действительно, как пишут, Марина Ткачук, то я ее прекрасно помню. Однокурсницей моей, как опять же пишут, она не была, но она была почти всесильной любимицей почти всесильного директора ГТРК "Кубань" Рунова, и именно из-за нее он яростно сопротивлялся моему назначению собкором ВГТРК по Краснодарскому краю, т.к. прочил на это место ее», - написала Симоньян в Telegram.
При этом она высказала мнение, что такое может случиться с любым телеканалом.
«Такое может случиться с каждой редакцией. Мы - редакции - не устанавливаем наружку за своими сотрудниками, не прослушиваем их телефоны и вообще не являемся военизированными организациями с регулярными проверками на детекторе лжи», - добавила гендиректор RT.
Со своей стороны, исполнительный директор медиагруппы «Россия Сегодня», член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский также усмотрел в инциденте на Первом канале доказательство проявления свободы слова в России.
«Инцидент на Первом канале говорит о том, что мы живем в свободной стране. И если кто-то предполагал, что на Первом канале люди приковываются к компьютерам и работают под дулами автоматов, то выяснилось, что это не так. И я не помню, чтобы во время американской операции в Ираке подобные случаи происходили в эфире CNN или других американских каналов. Так что мы свободнее», - сказал он в эфире радио Sputnik.
При этом Вышинский высказал мнение, что «с точки зрения этики, отношения к своим коллегам, к своей редакции, проявление своей личной позиции, используя служебное положение, как минимум, неэтично».
ОБЛАСКАННЫЕ ВЛАСТЬЮ
Сразу после инцидента появилась информация, что Овчинникову задержали по административной, а не уголовной статье.
Однако вскоре источник ТАСС сообщил, что Следственный комитет начал доследственную проверку о наличии в действиях Овчинниковой состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), наказание по которой варьируется от штрафа до 15 лет тюрьмы.
«Надеюсь, что Марину Овсянникову скоро покажут журналистам - без травм, без синяков и в сознании. И что идея повторить кейс Заремы Мусаевой не показалась там никому соблазнительной», - написала в этой связи в Telegram-канале телеведущая Ксения Собчак, ранее «уехавшая в отпуск в Турцию» на фоне событий на Украине.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков, сейчас сбежали из страны в основном «обласканные властью» деятели культуры.
«Что касается отъезда этих так называемых знаменитостей, я хочу подчеркнуть, что сегодня сбежали из России как раз те, кто был очень обласкан властью, кто кормился за счет власти на всех федеральных каналах», - сказал Понасенков.
Публицист подчеркнул, что остается в России, хоть и «категорически не согласен» с внешней политикой властей.
«Я категорически против тех действий, которые мы осуществляем во внешней политике в целом, не только в том, что касается Украины. Но я не оставлю Россию из-за этих конкретных опасностей. Да, я могу поехать по работе, по делам или на отдых, но сейчас, в эти недели я принципиально остался в России, чтобы показать мою позицию. А кинули режим, кинули власть самые-самые лизоблюды», - подчеркнул Понасенков.
В декабре 2021 года Ксения Собчак была приглашена на итоговую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, как представитель издания «OSTOROZHNO», на сайте которого на тот момент была опубликована только одна новость.
При этом сейчас, находясь за пределами России, Собчак активно освещает ситуацию с Овсянниковой в Telegram-канале «Осторожно! Новости».
В частности, в четвертом часу ночи там появилось сообщение со ссылкой на адвоката Даниила Бермана о том, что Овсянникову, вероятно, арестуют на 15 суток, поместят в спецприемник, а при освобождении вновь задержат и предъявят другое обвинение.
В пять вечера вторника «Осторожно! Новости» опубликовали фото улыбающейся Овсянниковой с адвокатом из Останкинского суда Москвы.
ПЕРЕПОЛОХ И ОХОТА НА ЭРНСТА?
Между тем, журналист Роман Супер утверждает, что с Первого канала уволилась телеведущая Жанна Агалакова, а с НТВ - Вадим Глускер. Эту информацию подтвердили и источники Varlamov News.
«Друзья с Первого канала сообщают, что после вчерашнего выступления Овсянниковой на канале страшный переполох. Всех сотрудников, пришедших на работу, тщательно досматривают», - написал Супер в Telegram.
По его мнению, «вслед за обладателями европейских ВНЖ из Останкино уволятся вообще все люди с человеческими лицами, а сюжеты для телека будут делать военные бруталы».
Другие журналисты выдвигают еще более экзотические версии о том, что за инцидентом с Овсянниковой якобы стоит Кремль, который хочет подкопаться к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.
«Радиоточка НСН» попыталась узнать мнение о ситуации у многих известных тележурналистов, однако все они отказались от комментариев.
При этом телеканал НТВ подтвердил, что там больше не работает телеведущая Лилия Гильдеева, которая стала «нтвшницей» еще в 2006 году и вела выпуски новостной программы «Сегодня».
«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — призналась Гильдеева Telegram-каналу Varlamov News.
На фоне события на Украине журналистка, дважды получавшая благодарности от Владимира Путина, покинула Россию.
Ведущий Первого канала Иван Ургант, по данным СМИ, сейчас находится в Израиле.
«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - обещал Ургант в еще не заблокированном Instagram.
Журналисты пишут, что Алексей Пивоваров, с которым в своей время вела программу «Сегодня» Гильдеева, сейчас в ОАЭ, а Дмитрий Дибров - на Мальдивах. Кроме того, в эмигранты записали близкого друга Урганта, Семена Слепакова и блогера Юрия Дудя, YouTube-канал которого «вДудь» признали в Белоруссии экстремистским.
Между тем, в Госдуме пожаловались генпрокурору на «экстремизм» в высказываниях бывшего ведущего знаменитой во времена Перестройки телепрограммы «600 секунд» Александра Невзорова.
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