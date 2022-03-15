«Страшный переполох»: Журналист НТВ рассказал об уходе коллег

Жанна Агалакова работала специальным корреспондентом на Первом канале, Глускер — на НТВ.

Глускер также подтвердил Алексею Венедиктову, что не работает на телеканале со второго марта.

«Друзья с Первого канала сообщают, что после вчерашнего выступления Овсянниковой на канале страшный переполох. Всех сотрудников тщательно досматривают на работе», — рассказал Супер в своем Telegram-канале.

Сейчас Марина Овсянникова находится в суде. Ее обвиняют по административной статье 20.2 ч.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации).

