«Страшный переполох»: Журналист НТВ рассказал об уходе коллег

Журналисты Жанна Агалакова и Вадим Глускер ушли с российских телеканалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист НТВ Вадим Супер.

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Жанна Агалакова работала специальным корреспондентом на Первом канале, Глускер — на НТВ.

Глускер также подтвердил Алексею Венедиктову, что не работает на телеканале со второго марта.

«Друзья с Первого канала сообщают, что после вчерашнего выступления Овсянниковой на канале страшный переполох. Всех сотрудников тщательно досматривают на работе», — рассказал Супер в своем Telegram-канале.

Сейчас Марина Овсянникова находится в суде. Ее обвиняют по административной статье 20.2 ч.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации).

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ФОТО: pxhere.com
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