«Страшный переполох»: Журналист НТВ рассказал об уходе коллег
Журналисты Жанна Агалакова и Вадим Глускер ушли с российских телеканалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист НТВ Вадим Супер.
Жанна Агалакова работала специальным корреспондентом на Первом канале, Глускер — на НТВ.
Глускер также подтвердил Алексею Венедиктову, что не работает на телеканале со второго марта.
«Друзья с Первого канала сообщают, что после вчерашнего выступления Овсянниковой на канале страшный переполох. Всех сотрудников тщательно досматривают на работе», — рассказал Супер в своем Telegram-канале.
Сейчас Марина Овсянникова находится в суде. Ее обвиняют по административной статье 20.2 ч.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Россия приостановила действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами
- В Apple начали продавать старые iPhone 12
- Стало известно, когда в Москве откроют летние веранды
- Мишустин: Реализация плана реагирования на санкции обойдется в 1 триллион рублей
- Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена
- Певица Жасмин опровергла информацию о переезде из России
- Саратовчанку приговорили к заключению за перевод денег боевикам в Сирию
- Apple разрешила платить в учетной записи Apple ID с помощью карт «Мир»
- «Страшный переполох»: Журналист НТВ рассказал об уходе коллег
- Компания Michelin объявила о приостановке производства шин в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru