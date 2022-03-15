Песков назвал хулиганством акцию, устроенную в эфире Первого канала

Песков отметил, что прямой эфир любого телеканала — это «особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает».

Представитель Кремля также высказал уверенность, что «Первый канал», принадлежащий государству, — это образец «качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации».

После акции, устроенной во время новостного эфира, Марину Овсянникову задержали. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, ее проверяют по новой статье о «распространении заведомо ложной информации» о действиях ВС РФ.



