Песков назвал хулиганством акцию, устроенную в эфире Первого канала
В Кремле назвали хулиганством антивоенную акцию, устроенную редактором Первого канала Мариной Овсянниковой во время прямого эфира. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой девушки, ну это хулиганство. Канал и те кому положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня», - сказал он журналистам во время брифинга во вторник.
Песков отметил, что прямой эфир любого телеканала — это «особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает».
Представитель Кремля также высказал уверенность, что «Первый канал», принадлежащий государству, — это образец «качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации».
После акции, устроенной во время новостного эфира, Марину Овсянникову задержали. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, ее проверяют по новой статье о «распространении заведомо ложной информации» о действиях ВС РФ.
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