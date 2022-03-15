Песков назвал хулиганством акцию, устроенную в эфире Первого канала

В Кремле назвали хулиганством антивоенную акцию, устроенную редактором Первого канала Мариной Овсянниковой во время прямого эфира. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается этой девушки, ну это хулиганство. Канал и те кому положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня», - сказал он журналистам во время брифинга во вторник.

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Песков отметил, что прямой эфир любого телеканала — это «особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает».

Представитель Кремля также высказал уверенность, что «Первый канал», принадлежащий государству, — это образец «качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации».

После акции, устроенной во время новостного эфира, Марину Овсянникову задержали. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, ее проверяют по новой статье о «распространении заведомо ложной информации» о действиях ВС РФ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АкцияПервый КаналДмитрий Песков
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