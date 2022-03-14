«Экстремистский марафон!»: Депутат Хамзаев указал генпрокурору на журналиста Невзорова

Депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев просит проверить на экстремизм публикации журналиста Александра Невзорова.

Хамзаев сообщил RT, что отправил соответствующее обращение на имя генерального прокурора Игоря Краснова.

«Прощай, элита!»: Возвратятся ли звезды шоу-бизнеса, покинувшие Россию

По мнению депутата, Невзоров устроил «марафон фейковых заявлений экстремистского толка», за что должен быть наказан «по всей строгости закона».

«То, что Невзоров у себя публиковал в своём официальном аккаунте YouTube, где он оскорбляет русских, русскую культуру, Россию в целом. Потом он доводит до абсурда то, что происходит сегодня в целом в стране», - уточнил Хамзаев, отметив, что речь идет о публикациях за последние две недели.

В пошлом году Российское военно-исторического общество обращалось к Генпрокуратуре с просьбой проверить слова Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской, усмотрев в них реабилитацию нацизма. Сам журналист назвал это обращение «доносом на высшем уровне».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ic.pics.livejournal.com
ТЕГИ:ЭкстремизмГосдумаАлександр Невзоров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры