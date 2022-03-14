«Экстремистский марафон!»: Депутат Хамзаев указал генпрокурору на журналиста Невзорова
Депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев просит проверить на экстремизм публикации журналиста Александра Невзорова.
Хамзаев сообщил RT, что отправил соответствующее обращение на имя генерального прокурора Игоря Краснова.
По мнению депутата, Невзоров устроил «марафон фейковых заявлений экстремистского толка», за что должен быть наказан «по всей строгости закона».
«То, что Невзоров у себя публиковал в своём официальном аккаунте YouTube, где он оскорбляет русских, русскую культуру, Россию в целом. Потом он доводит до абсурда то, что происходит сегодня в целом в стране», - уточнил Хамзаев, отметив, что речь идет о публикациях за последние две недели.
В пошлом году Российское военно-исторического общество обращалось к Генпрокуратуре с просьбой проверить слова Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской, усмотрев в них реабилитацию нацизма. Сам журналист назвал это обращение «доносом на высшем уровне».
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