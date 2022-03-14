«Экстремистский марафон!»: Депутат Хамзаев указал генпрокурору на журналиста Невзорова

По мнению депутата, Невзоров устроил «марафон фейковых заявлений экстремистского толка», за что должен быть наказан «по всей строгости закона».

«То, что Невзоров у себя публиковал в своём официальном аккаунте YouTube, где он оскорбляет русских, русскую культуру, Россию в целом. Потом он доводит до абсурда то, что происходит сегодня в целом в стране», - уточнил Хамзаев, отметив, что речь идет о публикациях за последние две недели.



В пошлом году Российское военно-исторического общество обращалось к Генпрокуратуре с просьбой проверить слова Невзорова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской, усмотрев в них реабилитацию нацизма. Сам журналист назвал это обращение «доносом на высшем уровне».

