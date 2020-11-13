Кто виноват в пандемии? Названы самые опасные переносчики COVID-19
Ученые рассказали, кому из граждан точно не стоит отказываться от ношения медицинских масок в пандемию коронавируса.
Самыми опасными распространителями COVID-19 считаются те люди, которые переболели коронавирусом и после этого отказываются носить защитные маски, сообщил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
По его словам, эти люди распространяют инфекцию свободно и без всяких препятствий, потому что считают, что, переболев, могут не носить средства защиты. Карабиненко отметил, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить абсолютно всем.
Ранее другой врач Евгений Комаровский рассказал, когда инфицированные коронавирусом люди наиболее активно распространяют вирус среди окружающих. Он заявил, что самым опасным для окружающих является период за два дня до появления первых симптомов у больного. По словам врача, как только человек начинает кашлять, число выделяемых им вирусов резко снижается.
В свою очередь директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН уточнил, как не спутать менее опасный грипп с коронавирусом.
«Могут быть одновременно симптомы гриппа и COVID-19. Если говорить отдельно, то при коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель. Если температура не сбивается стандартными препаратами и есть одышка в покое в течение суток, то необходимо немедленно обратиться ко врачу. В более тяжелых случаях могут быть симптомы интоксикации, падение давления. Если проявляется пневмония, то часть легкого может перестать вентилироваться. Это наиболее характерные симптомы. Дополнительными может быть конъюнктивит, то есть красные глаза, а также исчезновение обоняние и вкуса», - сказал он.
Ученый также рассказал, что симптомы гриппа проявляются по-разному у ребенка, взрослого и пожилого человека.
«У не новорожденных детей и взрослых характерно острое начало, резкий подъем температуры, трахеит, сухой кашель, может быть насморк, выраженная слабость, утомляемость. Слабость может выражаться в головокружении, шаткости походки, ухудшается аппетит. Может быть боязнь света и особый блеск глаз, герпес на губах. При гриппе характерно поражение верхних дыхательных путей, но в случае осложненного течения может быть и развитие гриппозной пневмонии, а в совмещении с COVID-19 развивается полисегментарная пневмония. Они могут быть похожи на снимках», - отметил Викулов.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что коронавирус, в отличие от гриппа, может вызывать потерю вкуса и обоняния. Кроме того, температура поднимается выше 38 градусов, а также появляется одышка. Такие симптомы редко встречаются при обычном гриппе. При этом их появление может свидетельствовать о тяжелой форме заболевания коронавирусом. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться к медикам или вызвать скорую помощь.
Тем не менее, у двух болезней есть немало общего. Так, в ВОЗ рассказали, что COVID-19 и грипп могут иметь такие схожие симптомы, как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и усталость.
Вместе с этим по-прежнему около трети всех заболеваний коронавирусом проходят бессимптомно. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ зафиксирован у бессимптомных носителей.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что бессимптомное перенесение коронавируса – самый лучший вариант для зараженного человека.
«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется – «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. Заболеванием это называть нельзя», - сказал Болибок.
Стоит отметить, что медики и другие специалисты регулярно высказывают предположения о переносчиках заболевания. В начале пандемии в этом обвиняли путешественников, везущих опасный вирус из-за границы, затем ответственные лица называли в качестве злостных разносчиков детей, потом посетителей концертов и ночных клубов. В Дании решили свалить все на норок, истребили половину животных, после извинились, отметив, что, видимо, погорячились.
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