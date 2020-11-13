Кто виноват в пандемии? Названы самые опасные переносчики COVID-19

Самыми опасными распространителями COVID-19 считаются те люди, которые переболели коронавирусом и после этого отказываются носить защитные маски, сообщил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, эти люди распространяют инфекцию свободно и без всяких препятствий, потому что считают, что, переболев, могут не носить средства защиты. Карабиненко отметил, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить абсолютно всем.

Ранее другой врач Евгений Комаровский рассказал, когда инфицированные коронавирусом люди наиболее активно распространяют вирус среди окружающих. Он заявил, что самым опасным для окружающих является период за два дня до появления первых симптомов у больного. По словам врача, как только человек начинает кашлять, число выделяемых им вирусов резко снижается.

В свою очередь директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН уточнил, как не спутать менее опасный грипп с коронавирусом.

«Могут быть одновременно симптомы гриппа и COVID-19. Если говорить отдельно, то при коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель. Если температура не сбивается стандартными препаратами и есть одышка в покое в течение суток, то необходимо немедленно обратиться ко врачу. В более тяжелых случаях могут быть симптомы интоксикации, падение давления. Если проявляется пневмония, то часть легкого может перестать вентилироваться. Это наиболее характерные симптомы. Дополнительными может быть конъюнктивит, то есть красные глаза, а также исчезновение обоняние и вкуса», - сказал он.

Ученый также рассказал, что симптомы гриппа проявляются по-разному у ребенка, взрослого и пожилого человека.