Как отличить COVID-19 от гриппа? В ВОЗ рассказали, когда вызывать «скорую»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что коронавирус, в отличие от гриппа, может вызывать потерю вкуса и обоняния. Кроме того, температура поднимается выше 38 градусов, а также появляется одышка. Такие симптомы редко встречаются при обычном гриппе. При этом их появление может свидетельствовать о тяжелой форме заболевания коронавирусом. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться к медикам или вызвать скорую помощь.

Тем не менее, у двух болезней есть немало общего. Так, в ВОЗ рассказали, что COVID-19 и грипп могут иметь такие схожие симптомы, как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и усталость.

Однако около трети всех заболеваний коронавирусом проходят и вовсе бессимптомно. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ зафиксирован у бессимптомных носителей.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что бессимптомное перенесение коронавируса – самый лучший вариант для зараженного человека.

«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется – «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», - сказал Болибок.

Он также отметил, что стандартно на 1000 заразившихся 200 – требуют госпитализации, из них 10% умирают, то есть смертность порядка 2%.

«Коронавирус - коварная инфекция. Мы в первый раз столкнулись, что при массовой пандемии у людей развиваются васкулиты – то есть воспаление внутренней оболочки сосудов, и это может привести к массивному тромбозу. Если у человека есть атеросклероз сосудов или повышенный сахар в крови, это может привести к резкому ухудшению состояния. Коронавирус вызывает не воспаление легких, а воспаление сосудов», - рассказал иммунолог-аллерголог.