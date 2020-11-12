Как отличить COVID-19 от гриппа? В ВОЗ рассказали, когда вызывать «скорую»
Эксперты НСН рассказали, как найти у себя симптомы коронавируса и легче всего им переболеть.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что коронавирус, в отличие от гриппа, может вызывать потерю вкуса и обоняния. Кроме того, температура поднимается выше 38 градусов, а также появляется одышка. Такие симптомы редко встречаются при обычном гриппе. При этом их появление может свидетельствовать о тяжелой форме заболевания коронавирусом. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться к медикам или вызвать скорую помощь.
Тем не менее, у двух болезней есть немало общего. Так, в ВОЗ рассказали, что COVID-19 и грипп могут иметь такие схожие симптомы, как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и усталость.
Однако около трети всех заболеваний коронавирусом проходят и вовсе бессимптомно. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ зафиксирован у бессимптомных носителей.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что бессимптомное перенесение коронавируса – самый лучший вариант для зараженного человека.
«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется – «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», - сказал Болибок.
Он также отметил, что стандартно на 1000 заразившихся 200 – требуют госпитализации, из них 10% умирают, то есть смертность порядка 2%.
«Коронавирус - коварная инфекция. Мы в первый раз столкнулись, что при массовой пандемии у людей развиваются васкулиты – то есть воспаление внутренней оболочки сосудов, и это может привести к массивному тромбозу. Если у человека есть атеросклероз сосудов или повышенный сахар в крови, это может привести к резкому ухудшению состояния. Коронавирус вызывает не воспаление легких, а воспаление сосудов», - рассказал иммунолог-аллерголог.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН в свою очередь объяснил, что никакие симптомы нельзя считать точными признаками коронавируса.
«Отсутствие обоняния может быть и при гриппозной инфекции, при вирусах, которые вызывают ОРВИ. Потому что при насморке у вас нос забит. Как можно у себя выявить вирус? Это можно только с помощью лабораторного исследования. Вирус один, а формы инфекции, которые он может вызывать, самые разные. Могут быть и незначительные симптомы у так называемых бессимптомников. Не нужно воспринимать это деление как абсолют, как жесткое деление на бессимптомников и тяжелобольных. Это условности, между ними есть тысячи вариантов», - сказал вирусолог.
За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 432 человека, что стало новым суточным антирекордом смертности от инфекции. Сколько же россиян умерло от гриппа, достоверно неизвестно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru