Врач рассказал, когда инфицированные COVID-19 люди наиболее заразны
Врач Евгений Комаровский рассказал, когда инфицированные коронавирусом люди наиболее активно распространяют вирус среди окружающих.
Как заявил Комаровский на своем канале в Youtube, наиболее опасным для окружающих является период за 2 дня до проявления первых симптомов у больного. По словам врача, как только человек начинает кашлять, число выделяемых им вирусов резко снижается.
Согласно данным ВОЗ, на текущий момент число зарегистрированных заражений коронавирусом превышает 51,5 млн человек, из которых 1,27 млн скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru