Власти Дании отказались от истребления всех норок из-за COVID-19

Датское правительство отказались от массового истребления всей популяции норок в стране из-за коронавируса, передаёт РИА Новости.

Министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Моген Енсен заявил, что «правительство ничего не имеет против разведения норок» и будет сделано всё возможное для спасения животных. «Это важная отрасль экономики», - добавил Енсен.

Ранее власти Дании объявили о решении уничтожить норок на всех зверофермах страны. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что были обнаружены новые случаи мутировавшего вируса COVID-19, что снижает способность к образованию антител и может передаваться от норок к людям.



Инициатива властей была подвергнута резкой критике, после чего Морген Енсен назвал решение ошибочным и отметил, что у правительства нет юридических возможностей требовать уничтожения норок на тех фермах, где не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 среди животных.

