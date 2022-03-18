Эксперты рассказали о выгоде отказа от бумажных чеков

В России временно перестанут штрафовать магазины за невыдачу бумажных чеков из-за дефицита кассовой ленты. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Глава правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что электронные чеки вполне могут заменить бумажные с точки зрения законодательства. Он также напомнил, что многие магазины и банки еще до ситуации с нехваткой чековой ленты предлагали покупателю отказаться от него в экологических целях.

Эксперт пояснил, что электронные чеки часто даже удобнее, так как потерять их невозможно. Данные в нем проходят через оператора фискальных данных, который не связан с предоставляющей услуги организацией. Карпов отметил и возможную выгоду для магазинов.

«У магазинов автоматически возникает экономия на расходных материалах для этой же самой чековой ленты. Можно спокойно отказаться полностью от бумажных чеков и подтолкнуть к тому, чтобы все покупатели перешли на электронные кассовые чеки», — рассказал он.

Специалист добавил, что по закону о защите прав потребителей кассовый чек необязателен для возврата товара. Юристы также рекомендуют просить товарный чек в том случае, если есть сомнения по поводу покупки.

