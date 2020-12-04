Новый вид мошенничества с квитанциями за ЖКХ появился в России

Если клиент введет реквизиты своей карты на сайтах по ссылкам из писем, то злоумышленники получают доступ к его банковскому счету. Если же получатель игнорировал присланные сообщения, то ему поступали звонки якобы от лица управляющей компании, мошенники убеждали людей в наличии у них задолженностей, пишут «Известия».

Мошенники также пытались выяснить данные карты, с которой проводился платеж, предлагая совершить тестовую транзакцию.

Ранее мошенники придумали новую схему отъема денег с банковских карт россиян: фейковый ролик с участием российских министров инструктирует, как граждане могут получить от государства причитающиеся выплаты.

