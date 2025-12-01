ВС России поразили объекты ТЭК, используемые в интересах украинской армии
Российские военные ударили по украинским топливно-энергетическим объектам, складам и пунктам дислокации ВСУ. Об этом сообщает Минобороны
«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов», - указало ведомство.
Также армия РФ атаковала пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 136 районах. Российские военные нанесли удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.
Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные освободили село Клиновое в Донецкой Народной Республике.
