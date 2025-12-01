Песков назвал очевидной причастность Украины к атаке на КТК

Причастность Киева к нападению на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума очевидна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Казахстан перенаправит экспортную нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК

«Совершенно очевидный факт, что это была за атака... Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры - это практика, которая продолжается», - рассказал представитель Кремля журналистам.

Ранее в акватории морского терминала КТК зафиксировали атаку с использованием безэкипажных катеров. В результате было значительно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2, дальнейшая его эксплуатация невозможна.

