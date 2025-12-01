Песков назвал очевидной причастность Украины к атаке на КТК
Причастность Киева к нападению на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума очевидна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Совершенно очевидный факт, что это была за атака... Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры - это практика, которая продолжается», - рассказал представитель Кремля журналистам.
Ранее в акватории морского терминала КТК зафиксировали атаку с использованием безэкипажных катеров. В результате было значительно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2, дальнейшая его эксплуатация невозможна.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Схема Долиной» отпугнула россиян от покупки квартир
- Пошли по простому пути: Россиянам «вырубают» доступ в интернет из-за VPN
- «Не меньше 7 тысяч»: Как не нарваться на поддельную икру перед Новым годом
- В Госдуме заявили, что WhatsApp заблокируют в РФ из-за утечки переговоров
- Умер экс-футболист сборной СССР Владимир Мунтян
- В Кремле отказались комментировать мирный план Трампа
- Песков назвал очевидной причастность Украины к атаке на КТК
- В Дагестане завели дело после нападения на полицейских на КПП
- В Турции пообещали провести «работу» с Украиной из-за атак в Черном море
- ВС России поразили объекты ТЭК, используемые в интересах украинской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru