Песков назвал очевидной причастность Украины к атаке на КТК

«Совершенно очевидный факт, что это была за атака... Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры - это практика, которая продолжается», - рассказал представитель Кремля журналистам.

Ранее в акватории морского терминала КТК зафиксировали атаку с использованием безэкипажных катеров. В результате было значительно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2, дальнейшая его эксплуатация невозможна.

