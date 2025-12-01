«Нет ничего сложного в том, чтобы выявить, что человек использует VPN, так как это специальные протоколы. Видно, когда трафик с одного устройства идет по одному адресу, а дальше все автоматизировано. Подобное поведение гаджетов вылавливается автоматически. У нас приняты законы, которые позволяют находить гаджеты, подключенные к VPN. Мы пытались найти способ заблокировать протокол, но пошли по более простому пути. Если устройство «ломится» в VPN, этому VPN просто вырубают доступ в интернет. В таком случае у гаджета теряется доступ к Сети. В России есть ряд разрешенных VPN, они находятся в белом списке, выполняют требования законодательства. Но при этом у них тоже есть проблемы с подключением сейчас», - объяснил он.

Со своей стороны, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко добавил, что блокировками занимаются не провайдеры, а Роскомнадзор.

«Провайдеры не занимаются блокировками, этим занимается Роскомнадзор, на кабелях стоит специальное оборудование для этого. А провайдеры подкачивают списки из Роскомнадзора, не дают доступ к тем ресурсам, которые есть в этом списке. Роскомнадзор вычисляет сервисы VPN, которые не выполняют наши законы. Такие сервисы не могут по закону предоставлять доступ к запрещенным сайтам. Если такой сервис находится, он попадает в этот список. Когда мы с вами пользуемся каким-то сервисом, у него есть свой след, по этому следу Роскомнадзор его и находит, а затем блокирует. VPN блокируется по трафику на специальном оборудовании. Сейчас практически не осталось бесплатных таких сервисов в магазинах приложений», - заключил собеседник НСН.

Есть профессии, которым VPN жизненно необходим для работы и для того, чтобы в первую очередь держать контакт с зарубежными коллегами и оставаться «в повестке» своей сферы деятельности. Об этом НСН рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

