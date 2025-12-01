В Дагестане завели дело после нападения на полицейских на КПП
Уголовное дело возбудили после нападения на полицейских на контрольно-пропускном пункте в поселке Джемикент в Дагестане. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Ранее МВД региона заявило, что вечером в воскресенье неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции на КПП. Правоохранители не пострадали.
«Следственными органами... в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)», - указали в СК.
По предварительным данным ведомства, 30 ноября фигурант на КПП в Джемикенте напал на полицейских, им пришлось открыть огонь. Нападавшего ликвидировали.
