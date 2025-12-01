Умер экс-футболист сборной СССР Владимир Мунтян

Умер бывший игрок сборной СССР по футболу, серебряный призер чемпионата Европы 1972 года Владимир Мунтян. Об этом сообщили в пресс-службе киевского клуба «Динамо».

Мунтян ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 79 лет.

Владимир Мунтян провел 49 матчей за сборную СССР, вместе с командой он получил серебро чемпионата Европы-1972. При этом спортсмен семь раз становился победителем чемпионатов СССР с киевским «Динамо», в 1969-м его признали лучшим футболистом страны.

Ранее в возрасте 99 лет умер легендарный футболист московского «Спартака», олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

