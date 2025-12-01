Умер экс-футболист сборной СССР Владимир Мунтян
Умер бывший игрок сборной СССР по футболу, серебряный призер чемпионата Европы 1972 года Владимир Мунтян. Об этом сообщили в пресс-службе киевского клуба «Динамо».
Мунтян ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 79 лет.
Владимир Мунтян провел 49 матчей за сборную СССР, вместе с командой он получил серебро чемпионата Европы-1972. При этом спортсмен семь раз становился победителем чемпионатов СССР с киевским «Динамо», в 1969-м его признали лучшим футболистом страны.
Ранее в возрасте 99 лет умер легендарный футболист московского «Спартака», олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Раде заявили, что Ермак добивался увольнения глав силовых ведомств
- «Схема Долиной» отпугнула россиян от покупки квартир
- Пошли по простому пути: Россиянам «вырубают» доступ в интернет из-за VPN
- «Не меньше 7 тысяч»: Как не нарваться на поддельную икру перед Новым годом
- В Госдуме заявили, что WhatsApp заблокируют в РФ из-за утечки переговоров
- Умер экс-футболист сборной СССР Владимир Мунтян
- В Кремле отказались комментировать мирный план Трампа
- Песков назвал очевидной причастность Украины к атаке на КТК
- В Дагестане завели дело после нападения на полицейских на КПП
- В Турции пообещали провести «работу» с Украиной из-за атак в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru