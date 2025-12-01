В Госдуме заявили, что WhatsApp заблокируют в РФ из-за утечки переговоров
Одной из причин ускоренного принятия крайних мер в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) стал факт утечки дипломатических переговоров. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В своём Telegram-канале депутат отметил, что был сделан вывод о том, что владельцы платформы закрывают глаза на использование её в противоправных целях, а также принимают в этом активное участие.
Он также указал, что «публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора».
«Когда полная блокировка случится, думаю, будет выпущен душеспасительный пресс-релиз в духе «мы не понимаем, что власти России от нас хотят» – исключительно, чтобы оправдаться перед пользователями из других стран», - заключил Горелкин.
Ранее депутат Андрей Свинцов заявил, что блокировка WhatsApp никак не отразится на жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
