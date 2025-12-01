Красную икру лучше приобретать только в известных магазинах, обращать внимание на этикетку со сроком годности и внешний вид, а достойной и бюджетной заменой станет икра минтая. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

В преддверии Нового года мошенники активно предлагают россиянам поддельную икру, приманивая их низкой ценой, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев, пишут РИА Новости. При этом по данным аналитиков, сильнее всего в России подешевела икра минтая: средний чек снизился на 3% и составил 536 рублей за 0,5 кг. Также упала в цене и икра сельди - 576 рублей (-12%) и икра трески - 432 рубля (-10%). В связи с этим Фомин посоветовал покупателям обратить внимание как раз на икру минтая.

«Икра минтая, сельди и трески не пользуется популярностью, хотя по питательным свойствам это вполне себе хорошие продукты. Но я бы как раз рекомендовал икру минтая, тем более сейчас хорошее снижение цен. По питательной ценности она ничем не отличается. По внешнему виду она, конечно, не такая яркая и красивая, как красная, но ее тоже можно красиво украсить и поднести на стол, в Сети много рецептов», - отметил он.