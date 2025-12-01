«Не меньше 7 тысяч»: Как не нарваться на поддельную икру перед Новым годом
Качественная красная икра не может стоить дешевле семи тысяч рублей за килограмм, рассказал НСН Александр Фомин.
Красную икру лучше приобретать только в известных магазинах, обращать внимание на этикетку со сроком годности и внешний вид, а достойной и бюджетной заменой станет икра минтая. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
В преддверии Нового года мошенники активно предлагают россиянам поддельную икру, приманивая их низкой ценой, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев, пишут РИА Новости. При этом по данным аналитиков, сильнее всего в России подешевела икра минтая: средний чек снизился на 3% и составил 536 рублей за 0,5 кг. Также упала в цене и икра сельди - 576 рублей (-12%) и икра трески - 432 рубля (-10%). В связи с этим Фомин посоветовал покупателям обратить внимание как раз на икру минтая.
«Икра минтая, сельди и трески не пользуется популярностью, хотя по питательным свойствам это вполне себе хорошие продукты. Но я бы как раз рекомендовал икру минтая, тем более сейчас хорошее снижение цен. По питательной ценности она ничем не отличается. По внешнему виду она, конечно, не такая яркая и красивая, как красная, но ее тоже можно красиво украсить и поднести на стол, в Сети много рецептов», - отметил он.
Что касается красной икры, то собеседник НСН призвал покупать этот продукт только в проверенных магазинах и избегать маркетплейсов и рынков.
«Красную икру надо покупать в известных магазинах, при сомнении запросить документы, почитать, когда она была произведена, кем, какой срок хранения. Не покупать на рынке, потому что там не всегда соблюдаются условия хранения, часто могут подсунуть подделку. На маркетплейсах по предоплате – это все тоже сомнительные вещи. Последнее время там предлагают какие-то совсем низкие цены - в два-три раза дешевле себестоимости», - рассказал Фомин.
Также он напомнил, как должна выглядеть качественная красная икра и как не прогадать с выбором, когда баночка уже в руке.
«Если банка икры в стекле, то надо обратить внимание на внешний вид. Красная икра должна быть красной, черная – черной. Там не должно быть никаких пленок, слизи, каких-то жидкостей. Она должна выглядеть аппетитно. Если это на развес, и есть возможность попробовать, там все просто – по запаху и вкусу все понятно. Если икра идет сразу в банке, то возьмите одну баночку и попробуйте ее дома. Если все отлично, то можно брать больше. Если берете с консервантами, то нужно внимательно смотреть срок годности. Как правило, это не больше трех суток. Желательно сразу съесть открытую банку», - посоветовал он.
Также покупателям напомнили, дешевле какой суммы не стоит покупать красную икру к новогоднему столу.
«Сейчас средняя цена на рынке за красную икру составляет порядка 8 тысяч рублей за килограмм. Ну, может быть, кто-то совсем с хорошими скидками отдает за 7 тысяч рублей за килограмм. Если меньше 7 тысяч рублей, то уже стоит насторожиться», - подытожил он.
Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала НСН, что людям, страдающим гипертонией и атеросклерозом, стоит ограничить употребление икры в пищу, а если нет ограничений по соли, то допустима одна чайная ложка в день.
