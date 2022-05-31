Глава Минцифры предложил отказаться от бумажных квитанций за коммуналку
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в ведомстве разрабатывают законопроект, предполагающий полный отказ от бумажных уведомлений, сообщает ТАСС.
Выступая на форуме Tadviser Summit 2022 он отметил, что речь идёт, в том числе, о квитанциях на оплату коммунальных услуг.
«Сейчас мы стараемся провести законопроект, который предполагал бы полный отказ от бумажных уведомлений, перейти на электронную рассылку, в том числе за коммунальные платежи», — подчеркнул он.
Шадаев добавил, что возникающие на рынке проблемы «дают возможность развивать цифровые сервисы».
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) с предложением снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки, пишут «Известия».
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