Юрист рассказал, как опознать поддельную коммунальную квитанцию

Стало известно, как опознать поддельную квитанцию за коммунальные услуги, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

По его словам, сделать это сложнее, чем кажется, так как основное отличие фейковой квитанции от настоящей – номер указанного в ней расчетного счета. Чтобы не заплатить мошенникам, необходимо сличить цифры. Юрист отметил, что в поддельной квитанции есть даже QR-код. При оплате это поможет увидеть, в чей адрес будет выполнен платеж - коммерческой или государственной организации.

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Можно также найти в интернете расчетный счет ГБУ, которое обслуживает дом, или конкретного получателя ЕИРЦ города, а затем сверить с тем, который указан в квитанции.

Мошенники начали рассылать по электронной почте фальшивые уведомления о долгах за ЖКХ, возникших во время пандемии, чтобы получить данные банковских карт. Как сообщила пресс-служба ВТБ, в среднем долг составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Аферисты просят погасить долг по ссылке из фальшивой квитанции или прислать информацию о платеже.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиЖКХ
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