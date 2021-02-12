Юрист рассказал, как опознать поддельную коммунальную квитанцию

Можно также найти в интернете расчетный счет ГБУ, которое обслуживает дом, или конкретного получателя ЕИРЦ города, а затем сверить с тем, который указан в квитанции.

Мошенники начали рассылать по электронной почте фальшивые уведомления о долгах за ЖКХ, возникших во время пандемии, чтобы получить данные банковских карт. Как сообщила пресс-служба ВТБ, в среднем долг составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Аферисты просят погасить долг по ссылке из фальшивой квитанции или прислать информацию о платеже.

