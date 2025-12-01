Со стороны Турции будет проведена работа на высоком уровне, чтобы дать понять Украине, что атаки на «мирные» корабли в Черном море недопустимы, рассказал НСН турецкий политолог, профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.

Украина взяла на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море, сообщили CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. Ранее, 28 ноября, два танкера под флагом Гамбии – Kairos и Virat – были атакованы морскими беспилотниками в Черном море. Оба шли в Новороссийск. МИД Турции выразил озабоченность, указав, что инциденты произошли «в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, создав серьезную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе». Тогрул Исмаил пояснил, чем это опасно.