В Турции пообещали провести «работу» с Украиной из-за атак в Черном море
Тогрул Исмаил заявил НСН, что Турция не хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался, это наносит ущерб всему региону.
Со стороны Турции будет проведена работа на высоком уровне, чтобы дать понять Украине, что атаки на «мирные» корабли в Черном море недопустимы, рассказал НСН турецкий политолог, профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.
Украина взяла на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море, сообщили CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. Ранее, 28 ноября, два танкера под флагом Гамбии – Kairos и Virat – были атакованы морскими беспилотниками в Черном море. Оба шли в Новороссийск. МИД Турции выразил озабоченность, указав, что инциденты произошли «в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, создав серьезную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе». Тогрул Исмаил пояснил, чем это опасно.
«Турция официально заявила, что это недопустимо, Турция будет принимать все необходимые меры. Конечно, опасность существует. Такие вещи не должны распространяться на этот регион. Военные столкновения и конфликты не должны касаться мирных торговых судов. По проливу не могут проходить военные корабли конфликтующих сторон, но для торговых кораблей никаких запретов нет. Турция не допустит таких ситуаций в своей морской экономической зоне. Общественность внимательно следит, но больше это беспокоит специализированные структуры, конечно. Реакция МИД была незамедлительной, что выражает мнение общества. Будет проведена работа на высоком уровне, чтобы дать понять, что такие вещи недопустимы. Турция не хочет, чтобы конфликт на Украине в целом продолжался, это наносит ущерб всему региону, самой Турции в том числе. Недавно была атака и на турецкий корабль. Черноморский регион – это международная торговля, поэтому это негативные последствия для всех», - рассказал он.
Для предотвращения атак на российский флот и иностранные суда, идущие в РФ, необходимо серьезно наладить разведку, а также ввести конвой для кораблей. Об этом НСН рассказал экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов.
