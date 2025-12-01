«Основной драйвер – это снижение ключевой ставки и процентов по кредитам. Разница в 30% в конкретный месяц, поэтому сезонный фактор здесь исключается. Еще играет роль отложенный спрос. Если ставка высокая, спрос накапливается, так как люди в отношении «вторички» ждут. «Первичку» можно было по льготным программам покупать. Средний уровень ставки по ипотеке сейчас составляет 17,5-18%. Поэтому сыграл отложенный спрос, накопленный за год с лишним. На вторичном рынке цены, по разным оценкам, выросли до 10%. По моим личным ощущениям, цены не выросли. Просто количество дешевых предложений уменьшается, поэтому так кажется», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что «схема Долиной» вносит свои коррективы в спрос.

«Но в целом меня удивила новость о том, что вырос уровень продаж. Сейчас «схема Долиной» очень отпугивает покупателей. Все на ушах стоят, юристы профильные только об этом и пишут. Процентов 20 новостей связаны именно с этой темой. Я не знаю, как люди сейчас покупают недвижимость, информационный фон очень тяжелый. Я сам занимаюсь подобным делом, сейчас эта тема проникает в массы», - добавил он.

Эта «схема» получила резонансное освещение в СМИ после ситуации с певицей Ларисой Долиной. Народная артистка стала жертвой мошенников при продаже квартиры в Хамовниках более чем за 100 млн рублей и передала вырученные средства злоумышленникам. Затем певица подала иск в суд, который признал сделку недействительной, квартиру оставили за Долиной, а покупательница квартиры, мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без недвижимости, и без денег.

В России продать квартиру можно за один рабочий день, чем и пользуются сегодня мошенники, период охлаждения в 30 дней может помочь, но пока от сделок с пожилыми людьми стоит отказаться, заявлял НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.