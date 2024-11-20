«По грани пропасти!»: Запрет электросамокатов для подростков не вдохновил пешеходов
Безопасная скорость самокатов на тротуарах – 8, а не 25 км/ч, сказал в эфире НСН Владимир Соколов, указав, что сегодня тон в «беспределе на дорогах» задают курьеры.
Запрет на управление электросамокатами подросткам младше 16 лет не решит проблему наездов на пешеходов, поскольку проблема не в возрасте, а в скорости, объяснил в интервью НСН председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
Ранее стало известно, что в России планируют запретить лицам младше 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых электросамокаты и электровелосипеды. Сейчас управлять такой техникой можно с 14 лет.
«Минтранс категорически сопротивлялся против этих поправок, тем не менее, они введены. Хватит ли их или нет? Конечно, не хватит. Потому что главная проблема у нас в том, что на тротуарах разрешена скорость 25 км/ч для водителей электросамокатов. Что касается детей, которым разрешалось с 14 лет ездить, это разрешали не родители, а правила дорожного движения. Они будут получать права или специальные права, но у пешеходов отсутствует возможность спасти свою жизнь, потому что при столкновении на скорости 25 км/ч летальный исход неизбежен. Удар приходится в область грудной клетки, пешеход падает и может повредить голову. При этом никто почему-то не смотрит на национальный стандарт электрических СИМ. Там написано, что у электросамокатов должна быть кнопка "пешеходная зона", то есть, не более 8 километров в час можно ездить вместе с пешеходом. Это было бы безопасно, хоть и не является абсолютной гарантией от наездов», - сказал Соколов.
При этом он посетовал на «беспредел», в котором виноваты не только самокатчики, но и доставщики на велосипедах.
«Мы ждем с содроганием результаты второго полугодия, потому что по первому уже 2 тысячи сбитых и 21 погибший. В прошлом году было 43 погибших за год и никаких надежд, что что-то изменилось. Мы видим на дорогах полный беспредел, тем более, что тон теперь задают развозчики пищи и заказов, которые ездят с большими коробами. Они считают, что все должны их пропускать и ездят по грани пропасти между наездом и "пронесло"», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в 2024 году выросло на 20% число ДТП с пострадавшими и погибшими по вине мотоциклистов. Активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что в эти цифры попадают и курьеры на электровелосипедах.
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