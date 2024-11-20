«По грани пропасти!»: Запрет электросамокатов для подростков не вдохновил пешеходов

Запрет на управление электросамокатами подросткам младше 16 лет не решит проблему наездов на пешеходов, поскольку проблема не в возрасте, а в скорости, объяснил в интервью НСН председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

Ранее стало известно, что в России планируют запретить лицам младше 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых электросамокаты и электровелосипеды. Сейчас управлять такой техникой можно с 14 лет.