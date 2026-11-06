Суд в Финляндии приостановил изъятие российских активов
Служба исполнения судебных решений приостановила арест российских государственных активов в Финляндии. Об этом пишет местное издание Helsingin Sanomat.
Это связано с решением Хельсинкского апелляционного суда, которое приняли еще в среду. По его постановлению, уже начатые исполнительные действия должны прекратить до итогов по апелляции или иного распоряжения.
Также ведомство приостановило новые аресты активов Москвы.
При этом те, что были почти на €44 млн, остаются в силе. Речь идет о компенсационных требованиях украинского «Нафтогаза», связанных с Крымом.
Ранее рассказывали, какие пять объектов недвижимости РФ арестовали в Финляндии.
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