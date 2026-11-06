Суд в Финляндии приостановил изъятие российских активов

Служба исполнения судебных решений приостановила арест российских государственных активов в Финляндии. Об этом пишет местное издание Helsingin Sanomat.

Финляндия арестовала российскую недвижимость на €10 млн

Это связано с решением Хельсинкского апелляционного суда, которое приняли еще в среду. По его постановлению, уже начатые исполнительные действия должны прекратить до итогов по апелляции или иного распоряжения.

Также ведомство приостановило новые аресты активов Москвы.

При этом те, что были почти на €44 млн, остаются в силе. Речь идет о компенсационных требованиях украинского «Нафтогаза», связанных с Крымом.

Ранее рассказывали, какие пять объектов недвижимости РФ арестовали в Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости
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