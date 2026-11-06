Суд в Финляндии приостановил изъятие российских активов

Это связано с решением Хельсинкского апелляционного суда, которое приняли еще в среду. По его постановлению, уже начатые исполнительные действия должны прекратить до итогов по апелляции или иного распоряжения.



Также ведомство приостановило новые аресты активов Москвы.



При этом те, что были почти на €44 млн, остаются в силе. Речь идет о компенсационных требованиях украинского «Нафтогаза», связанных с Крымом.



Ранее рассказывали, какие пять объектов недвижимости РФ арестовали в Финляндии.

