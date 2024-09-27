«Смертельные ДТП»: В отрасли поддержали регистрацию каждой поездки на самокатах
Ксения Эрдман заявила НСН, что регистрирование каждой поездки позволит выявлять виновных в ДТП, а реестр добавит ответственности.
Регистрация каждой поездки на электросамокате добавит ответственности пользователям, что положительно скажется на статистике ДТП, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Минтранс подготовил проект федерального закона от имени правительства, согласно которому электросамокаты, электровелосипеды (и другие средства индивидуальной мобильности, СИМ), а также мопеды отнесут к средствам микромобильности и обяжут пользователей регистрировать каждую поездку. Предполагается, что регистрировать поездки можно будет с помощью смартфона, а данные будут вноситься в специальный реестр. Эрдман отметила, что изменения затронут частные средства, которые сегодня почти не контролируются.
«Проект мы видели, конечно, Минтранс плотно взаимодействует с экспертами. Отношение положительное, потому что этот законопроект в большей степени коснется частных средств индивидуальной мобильности, включая курьерские средства. Предполагается еще некое разделение по мощности, часть курьерских средств будет отнесена к мопедам после этих правок, что хорошо. Почему в средства микромобильности решили добавить мопеды? Я думаю, это связано с тем, что у них близкие условия передвижения – скорость, ситуация использования, схожая траектория движения», - рассказала она.
По ее словам, законопроект может дорабатываться с учетом недовольств пользователей, но неутешительная статистика смертельных ДТП с участием СИМ вынуждает принимать меры уже сейчас.
«Мы каждый год наблюдаем достаточно высокий процент ДТП, включая смертельные, с участием средств индивидуальной мобильности. Частные электросамокаты не ограничиваются в скорости, что влияет на безопасность. Также необходима идентификация владельца и поездки. Если что-то произойдет, виновного можно будет найти. В отношении кикшерингов это сейчас уже просто, а в отношении частных это не всегда реализуемо. Где-то камер нет, потом виновника не найти. Теперь будет больше ответственности, это неизбежно. Кого устроят эти сложности, продолжат пользоваться СИМ. Недовольных сейчас много, особенно моноколеса недовольны, потому что они ездят с очень большой скоростью. Но лучше начать что-то делать и обсуждать далее нюансы, чем не делать ничего, лучше потом «допиливать», чем ждать, что сразу напишем идеальную бумагу», - подытожила собеседница НСН.
Ранее операторы кикшеринга по требованию дептранса Москвы ввели повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей сервисов, а также для тех, кто вопреки правилам передал им управление электросамокатом. С 1 сентября размер взысканий вырос до 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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