В Совфеде высказались о судьбе дизельной сделки РФ с США

По его словам, СМИ в США и Европе прямо или косвенно выступают против американского президента и «додумывает многое». Сенатор уточнил, что танкер может изменить курс, но сделка выгодна Вашингтону, поэтому от нее не откажутся.



Джабаров напомнил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал такие сообщения фейками. По его мнению, их распространяют, чтобы вбить клин в отношения между странами и скомпрометировать Трампа, чья партия проиграла на промежуточных выборах.

