На Ленинградском шоссе в Подмосковье закрыли движение после обрушения перехода

По данным профильного министерства, проехать нельзя как в сторону Москвы, так и из столицы. Сейчас последствия происшествия устраняют.



В ближайшее время движение планируют возобновить.



До этого под Тюменью самосвал Volvo снес надземный пешеходный переход на трассе Екатеринбург — Тюмень. Конструкция рухнула и перекрыла проезжую часть. Обошлось без пострадавших.

