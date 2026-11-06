На Ленинградском шоссе в Подмосковье закрыли движение после обрушения перехода
На Ленинградском шоссе в Подмосковье перекрыли движение транспорта в обе стороны из-за обрушения надземного пешеходного перехода в Солнечногорске. Об этом пишет RT со ссылкой на местный Минтранс.
По данным профильного министерства, проехать нельзя как в сторону Москвы, так и из столицы. Сейчас последствия происшествия устраняют.
В ближайшее время движение планируют возобновить.
До этого под Тюменью самосвал Volvo снес надземный пешеходный переход на трассе Екатеринбург — Тюмень. Конструкция рухнула и перекрыла проезжую часть. Обошлось без пострадавших.
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