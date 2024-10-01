Более 120 тыс. пользователей электросамокатов заблокированы в Москве с марта

Кроме того, с начала сезона электросамокатов в столице было выписано 132 тысячи штрафов.

Самым распространенным нарушением стала неправильная парковка самоката. Также пользователи получали штрафы за неспешивание на пешеходном переходе и езду вдвоем на одном самокате.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН заявила, что регистрация каждой поездки на электросамокате добавит ответственности пользователям, что положительно скажется на статистике ДТП.

