Более 120 тыс. пользователей электросамокатов заблокированы в Москве с марта

Свыше 120 тысяч пользователей электросамокатов заблокировали в Москве с марта 2024 года, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на совместный релиз сервисов кикшеринга.

Депутат Спиридонов заявил о «лавинообразном» росте количества электросамокатов в РФ

Кроме того, с начала сезона электросамокатов в столице было выписано 132 тысячи штрафов.

Самым распространенным нарушением стала неправильная парковка самоката. Также пользователи получали штрафы за неспешивание на пешеходном переходе и езду вдвоем на одном самокате.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН заявила, что регистрация каждой поездки на электросамокате добавит ответственности пользователям, что положительно скажется на статистике ДТП.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваКартинаэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры