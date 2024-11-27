Каждый второй россиянин поддержал запрет на управление электросамокатом до 16 лет
Каждый второй россиянин (52%) поддержал запрет на управление электросамокатом до 16 лет, следует из опроса SuperJob.
Отмечается, что каждый четвертый (24%) предлагает увеличить допустимый возраст до 18 лет, еще 12% россиян проголосовали против, а 12% затруднились с ответом на вопрос о новой инициативе.
Министерство транспорта готовит изменения в правила дорожного движения, согласно которым минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) будет повышен с 14 до 16 лет. При этом в рамках обсуждения изменений в законе о дорожном движении было решено отказаться от обязательной передачи данных о маршрутах пользователей СИМ в органы власти.
Минтранс планирует завершить подготовку изменений в ПДД и вынести их на общественное обсуждение в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
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