Каждый второй россиянин поддержал запрет на управление электросамокатом до 16 лет

Каждый второй россиянин (52%) поддержал запрет на управление электросамокатом до 16 лет, следует из опроса SuperJob.

Отмечается, что каждый четвертый (24%) предлагает увеличить допустимый возраст до 18 лет, еще 12% россиян проголосовали против, а 12% затруднились с ответом на вопрос о новой инициативе.