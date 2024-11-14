В росте числа ДТП с двухколесным транспортом обвинили курьеров и самокатчиков
В России в последние время появилось огромное число новых видов двухколесного транспорта, ДТП с которыми идут в общую с мотоциклами статистику, сказал НСН Андрей Родионов.
В сводках ДТП с участием двухколесного транспорта не разграничиваются мотоциклы и, к примеру, курьерские электровелосипеды, которых стало очень много, сказал в эфире НСН организатор гоночного чемпионата «MOTO. MSK. CUP», активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов. Он отметил, что из-за путаницы с видами двухколесных видов транспорта статистика выглядит некорректно.
Число ДТП с пострадавшими и погибшими, совершенных по вине мотоциклистов, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщила ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГИБДД. Такая динамика зафиксирована на фоне резко выросшей выдачи водительских прав категории «А» (+25% в 2023 году, или 74 тысячи удостоверений) и роста продаж мотоциклов. Родионов призвал различать и разграничивать мотоциклы и другие виды двухколесного транспорта, которого стало очень много.
«Нельзя сравнивать полноценные мотоциклы и в принципе двухколесный транспорт, которого развелось у нас сейчас огромное количество – малокубаторные, электрические, электровелосипеды. В сводках ДТП все это проходит как двухколесный транспорт, однако это совершенно разная подготовка, разные категории и режим движения. Кроме того, появились новые отрасли экономики, которые завязаны на новых видах двухколесного транспорта. Не стоит забывать про огромное количество курьеров на велосипедах, которые тоже вносят свой вклад в статистику ДТП. Электросамокаты также входят в эту статистику, а на них может ездить почти любой человек, ни о каких правах, например, категорий «М» или «А» и речи не идет. К профессионализму самокатчиков, курьеров и так далее есть вопросы, а иногда эти вопросы могут быть и к их адекватности в принципе. Их проверить никто не в состоянии», - сказал собеседник НСН.
По его словам, при формировании того или иного законопроекта или в принципе законодательной инициативы парламентариям стоит советоваться с экспертами отрасли, чего сейчас не происходит.
«Для начала нужно понимать, кто у нас вообще принимает те или иные законы, связанные с дорожным движением, и почему среди них нет специалистов в конкретной отрасли. Мы от мотосообщества не раз уже выдвигали идею присутствия при обсуждении новые инициатив эксперта, который бы не как мотоклубы отстаивал бы только свои интересы и выбивал гранты, а именно предоставлял внутреннюю статистику, опираясь на внутренний опыт. Сейчас аж глаза зажмуриваются от тех предложений, что спускаются сверху. Например, предлагали запретить мотоциклистам ездить зимой. А давайте запретим без шапки зимой ходить? Говоря о статистике ДТП с участием именно мототранспорта, то число аварий за последние два года действительно немного выросло, однако это связано с ростом мотопарка в принципе», - заключил Родионов.
Ранее стало известно, что за девять месяцев 2024 года аварийность с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России выросла почти в полтора раза, напоминает «Радиоточка НСН».
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