В росте числа ДТП с двухколесным транспортом обвинили курьеров и самокатчиков

В сводках ДТП с участием двухколесного транспорта не разграничиваются мотоциклы и, к примеру, курьерские электровелосипеды, которых стало очень много, сказал в эфире НСН организатор гоночного чемпионата «MOTO. MSK. CUP», активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов. Он отметил, что из-за путаницы с видами двухколесных видов транспорта статистика выглядит некорректно.

Число ДТП с пострадавшими и погибшими, совершенных по вине мотоциклистов, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщила ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГИБДД. Такая динамика зафиксирована на фоне резко выросшей выдачи водительских прав категории «А» (+25% в 2023 году, или 74 тысячи удостоверений) и роста продаж мотоциклов. Родионов призвал различать и разграничивать мотоциклы и другие виды двухколесного транспорта, которого стало очень много.