Пчеловоды бьют тревогу из-за растущей нагрузки на пасечников
В Центральной России в этом году литровая банка меда стоит 800-1200 рублей, сказал НСН Валерий Михеев.
В этом году кратко увеличилась нагрузка на пчеловодов, из-за чего многие из них перестанут продавать свой мед или откажутся от анализов продукта, посетовал в эфире НСН председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
Натуральный мед может исчезнуть с полок российских магазинов уже в 2026 году: продавать его через переработчиков в торговые сети сейчас убыточно для пасечников, рассказал ранее «Парламентской газете» Михеев. По его словам, пчеловоды не будут сдавать в продажу излишки, а оставят у себя в хранилищах, так что на прилавках магазинов будет, скорее всего, фальсификат. Михеев отметил, что пчеловоды многих российских регионов в этом году недополучили меда.
«Пчеловодам необходим дополнительный рынок сбыта. В России пчеловодством занимается около 94% личных подсобных хозяйств. Это те пчеловоды, у которых до 50 ульев и которые этот мед добывают для себя, для своей семьи, для своих знакомых, и если появляются излишки, они готовы эти излишки продавать. В этом году очень много регионов недополучили того меда, который получают ежегодно. Но это не говорит о том, что в России меда нет, потому у нас страна очень большая: каком-то регионе меда меньше, в каком-то — больше», — сказал собеседник НСН.
По его словам, некоторые пчеловоды отказываются от проведения анализов меда из-за непомерных цен на них.
«В этом году кратно увеличилась нагрузка на пчеловодов. К примеру, анализ меда подорожал примерно в два раза. Сама цена меда в России не менялась почти пять лет. Я в этом году лично сдавал анализ меда, который обошелся мне почти в 40 тысяч рублей. Для тех пчеловодов, у которых 10-15 ульев, это непомерная тяга. Они отдадут денег за анализы, отдадут еще куда-то, а себе не оставят практически ничего. Работать в убыток у нас никто не хочет и не будет. Соответственно, они не идут на эти анализы, а переработчики без этих них не могут приобрести мед. И это правильно, ведь мед должен подтверждать свое качество», — посетовал Михеев.
Он также рассказал, во сколько россиянам обойдется натуральный мед.
«В Центральной России в этом году литровая банка меда стоит 800-1200 рублей за 1,4 килограмма. За литр натуральный мед должен стоить в районе тысячи рублей. Чем ближе мед к пчеловоду, тем он более качественный. Чем дальше он уходит от пчеловода, проходя через множество рук, тем непонятнее, кто и что с ним делает. Самим пчеловодам невыгодно разбавлять мед, потому что у них есть свой рынок сбыта. Если качество упадет, то и рынок сбыта уменьшится. Каждый пчеловод дорожит своим покупателем», — указал глава Союза пчеловодов.
В качестве примера региона, где развита поддержка пчеловодов, Михеев привел Костромскую область.
«В Костромской области хорошо поддерживают пчеловодов. При желании оформить пасеку в регионе все расходы на себя берут власти. Части затрат на анализ меда также возмещаются регионом. Также в регионе есть своя ярмарка «Медовый спас», которая начинается с 1 августа и заканчивается 31 октября. Любой пасечник может прийти на эту ярмарку и продавать мед лично от себя, но только в том случае, если сделает весь спектр анализов продукта», — заключил Михеев.
Ранее Михеев заявил НСН, что многие продавцы выдают за алтайский мед продукцию, произведенную в других регионах, из-за популярности бренда у потребителей.
