Натуральный мед может исчезнуть с полок российских магазинов уже в 2026 году: продавать его через переработчиков в торговые сети сейчас убыточно для пасечников, рассказал ранее «Парламентской газете» Михеев. По его словам, пчеловоды не будут сдавать в продажу излишки, а оставят у себя в хранилищах, так что на прилавках магазинов будет, скорее всего, фальсификат. Михеев отметил, что пчеловоды многих российских регионов в этом году недополучили меда.

«Пчеловодам необходим дополнительный рынок сбыта. В России пчеловодством занимается около 94% личных подсобных хозяйств. Это те пчеловоды, у которых до 50 ульев и которые этот мед добывают для себя, для своей семьи, для своих знакомых, и если появляются излишки, они готовы эти излишки продавать. В этом году очень много регионов недополучили того меда, который получают ежегодно. Но это не говорит о том, что в России меда нет, потому у нас страна очень большая: каком-то регионе меда меньше, в каком-то — больше», — сказал собеседник НСН.