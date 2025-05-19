Небольшие проблемы с пчелами после зимовки коснулись только южных регионов России, однако причин для тревоги нет, а вот внесение в закон поправки об оповещении пчеловодов об обработках пестицидами за сутки грозит гораздо более серьезными проблемами. Об этом в беседе с НСН рассказал глава Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

За год поголовье пчел в России сократилось на 20–25%, рассказал президент МОО «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс, пишет «Коммерсант». Эксперт не исключает, что это может привести к снижению производства меда. Со своей стороны, Минсельхоз не фиксирует массовой гибели пчел в этом сезоне. Михеев заявил, эта информация немного преувеличена.