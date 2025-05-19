В Союзе пчеловодов России предупредили о «катастрофе» из-за нового законопроекта
Если законопроект об оповещении пчеловодов об обработках пестицидами в течении 24 часов одобрят в третьем чтении, то это обернется катастрофой для медовой продукции, заявил НСН Валерий Михеев.
Небольшие проблемы с пчелами после зимовки коснулись только южных регионов России, однако причин для тревоги нет, а вот внесение в закон поправки об оповещении пчеловодов об обработках пестицидами за сутки грозит гораздо более серьезными проблемами. Об этом в беседе с НСН рассказал глава Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
За год поголовье пчел в России сократилось на 20–25%, рассказал президент МОО «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс, пишет «Коммерсант». Эксперт не исключает, что это может привести к снижению производства меда. Со своей стороны, Минсельхоз не фиксирует массовой гибели пчел в этом сезоне. Михеев заявил, эта информация немного преувеличена.
«Южные регионы у нас перезимовали похуже. А Центральная часть России и Север перезимовал изумительно, поэтому проблем зимовки я не вижу. Мы с удовольствием поделимся с Югом пчелами. Как нарастить пчел пчеловоды тоже знают. Поэтому я думаю, что на эту информацию не стоит обращать внимания. Каждый год бывают какие-то катаклизмы. Природа так устроена, что если где-то что-то ущемит, в другом даст изобилие. Да, каких-то сортов меда мы можем в этом году лишиться. Но мы вполне сможем восполнить это другими сортами. То, что пишут, что мы останемся без меда, или что поголовье сократилось, это все немножко не так. Я здесь согласен с Минсельхозом - тревогу бить пока не стоит. Россию без меда не оставим», - отметил он.
При этом глава Союза пчеловодов России указал на другую проблему – инициативу узаконить оповещение пчеловодов об обработках полей пестицидами за сутки.
«У нас другая беда - идут потравы, которые как раз больше всего происходят в летний период. Лучше обратить внимание на изменение федерального закона № 490 об оповещении пчеловодов. Раньше нас оповещали об обработке за четыре-пять суток, а сейчас пытаются включить пункт об оповещении за 24 часа. Вы представляете, что это такое? Пчеловоды просто не смогут убрать своих пчел с территории. Завтра мы собираемся пчеловодческим сообществом и будем этот вопрос решать. А вот аграрный комитет будет это рассматривать, скорее всего, послезавтра. Мы хотим, чтобы эту поправку не пропустили. И вот эти 20-25%, которые сегодня озвучены, это ничто по сравнению с той катастрофой, которая может произойти в дальнейшем», - пояснил он.
В феврале 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий аграриев за 24 часа предупреждать пчеловодов об обработке полей пестицидами (в случае ЧС — саранча, стихийные бедствия) через СМИ и соцсети, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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