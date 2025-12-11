Украинская армия потеряла более 1 млн человек в результате конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике украинского урегулирования.

«Людские потери Вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти», - указал глава МИД.

Также министр сообщил, что к настоящему моменту Москва передала Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат ВСУ и получила тела 201 российского бойца.

Ранее журналисты на основе сводок Министерства обороны подсчитали, что за 330 дней текущего года ВСУ потеряли более 468 тысяч человек, сообщает РЕН ТВ.

