Кремль отреагировал на задержание российского ученого в Польше
Дипломаты РФ будут работать над защитой интересов российского ученого, задержанного в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании в Польше сотрудника Эрмитажа по запросу Украины. Киев обвинил ученого в незаконных раскопках в Крыму, пишет «Свободная пресса». Позже посольство РФ в Варшаве уточнило, что речь идет об археологе Александре Бутягине. В МИД России назвали произошедшее политизированной акцией.
Как отметил Песков, задержание археолога - это абсолютный правовой произвол. Москва будет требовать по дипломатическим каналам прав на защиту интересов ученого.
