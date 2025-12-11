Кабмин направит более 9,6 млрд рублей на зарплаты врачей

Правительство России дополнительно направит почти 10 млрд рублей на оплату труда медиков в 2026 году. Об этом говорится в сообщении кабмина.

«Свыше 9,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на зарплату врачей и среднего медицинского персонала», - отметили в правительстве.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Как отметили в кабмине, деньги решили выделить исходя из прогноза прироста численности медработников.

Ранее зампред Профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников в беседе с НСН рассказал, что врачам в России приходится работать по 1,5-2 ставки, чтобы получать нормальную зарплату.

