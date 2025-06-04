Глава Союза пчеловодов России призвал алтайцев судиться за свой мёд
Глава Союза пчеловодов России Валерий Михеев в беседе с НСН назвал алтайский мёд брендом, нуждающимся в защите.
Многие продавцы выдают за алтайский мёд продукцию, произведенную в других регионах, из-за популярности бренда у потребителей, заявил НСН глава Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
95% меда в России, который производители называют алтайским, выпускается за пределами Республики Алтай. Об этом заявила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова. По её словам, было выявлено 348 компаний, производящих алтайский мед в 58 регионах.
Глава Союза пчеловодов России Валерий Михеев подчеркнул, что мёд, названный алтайским, быстрее распродается.
«Алтайский мёд, - это раскрученный бренд, который пользуется повышенным спросом, и поэтому его гораздо проще продать, нежели другой мёд, который, допустим, не имеет такой популярности. Раскрученный бренд всегда распродается быстрее. Мёд, произведённый в других регионах, зачастую выдают за алтайский или башкирский. Причём сами производители алтайского или башкирского мёда удивляются и говорят, что они столько его не производят», - отметил эксперт.
Михеев призвал производителей алтайского и башкирского мёда подавать иски в суд о защите своего права.
«Союз пчеловодов России выступает категорически против такого рода подделок. Мы исходим из того, что если географическое происхождение мёда зарегистрировано, выдавать за алтайский мёд продукцию из других регионов категорически нельзя. Алтайский мёд, - это бренд, который нуждается в защите. Производители в праве подавать иски в суд о защите своего права», - добавил глава Союза пчеловодов России.
Ранее пасечник Игорь Иванушкин в беседе с НСН подтвердил подозрения законодателей насчёт того, что в последнее время на прилавках стало очень много фальсифицированного мёда.
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