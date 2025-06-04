Многие продавцы выдают за алтайский мёд продукцию, произведенную в других регионах, из-за популярности бренда у потребителей, заявил НСН глава Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

95% меда в России, который производители называют алтайским, выпускается за пределами Республики Алтай. Об этом заявила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова. По её словам, было выявлено 348 компаний, производящих алтайский мед в 58 регионах.