Попова: В России нет случаев передачи холеры внутри страны

Случаев передачи холеры внутри России не зарегистрировано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши гости и наши граждане, которые куда-то уезжают отдыхать, завозят холеру. Это не секрет. Мы информацию об этом отдаем», - рассказала она журналистам.

По словам Поповой, специалистам удается локализовать ситуацию, которая возникает только для заразившихся вне РФ, и не допустить передачи инфекции внутри страны.

Ранее главный санитарный врач рассказала, что в РФ заранее принимались меры против распространения холеры. Борьба с заболеванием вошла в активную фазу еще в 2022 году, пишет «Свободная пресса».

