Военные сбили еще шесть БПЛА, летевших на Москву
11 декабря 202511:32
Шесть летевших на Москву беспилотников были уничтожены утром 11 декабря. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», – написал градоначальник в Telegram-канале.
Позднее Собянин заявил о ликвидации еще трех БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты.
Минувшей ночью военные сбили 32 дрона, которые направлялись в сторону Москвы, напоминает РЕН ТВ.
