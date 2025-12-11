Военные сбили еще шесть БПЛА, летевших на Москву

Шесть летевших на Москву беспилотников были уничтожены утром 11 декабря. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Над регионами России уничтожили 287 украинских БПЛА

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», – написал градоначальник в Telegram-канале.

Позднее Собянин заявил о ликвидации еще трех БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты.

Минувшей ночью военные сбили 32 дрона, которые направлялись в сторону Москвы, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости
