Военные сбили еще шесть БПЛА, летевших на Москву

Число обращений граждан на прямую линию с президентом России превысило 832 тысячи Российский ученый-археолог задержан в Польше Роспотребнадзор создал за 4 года 124 новых быстрых теста на выявление инфекций Правительство рассматривает возможность снятия полного запрета экспорта бензина и частичного по дизелю «Зумер» стало словом 2025 года по версии портала «Грамота.ру»