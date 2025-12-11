При ЧП в здании Пермского политеха погибли мужчина и ребенок

Взрыв прогремел в Пермском политехническом университете, погибли два человека. Об этом заявили в региональном министерстве территориальной безопасности.

Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку после сообщений о ЧП в здании аэрокосмического факультета, напоминает РЕН ТВ. По предварительным данным, произошла разгерметизация гидродинамического стенда.

«В одном из учебных корпусов... случилось ЧП во время лабораторных испытаний. К сожалению, есть погибшие — мужчина с ребенком», - указали в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что пострадали еще три человека, их госпитализируют в больницы Перми.

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

