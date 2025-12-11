С момента начала своей работы на территории России после 2022 года организация МАГАТЭ не сделала ничего полезного ни для России, ни даже для Украины, при этом получая от России миллионы долларов в год. Об этом НСН рассказал доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС. В беседе с РИА Новости он отметил, что ему известно о критике с обеих сторон из-за этого факта, однако, по его словам, МАГАТЭ является структурой аудиторов и инспекторов и не имеет возможности проводить полностью независимые оценки, включая отбор и анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов. Кузнецов отметил, что здесь важно вспомнить об истоках МАГАТЭ и об бэкграунде самого Гросси.