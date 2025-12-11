Ничего за $33 млн: В России обвинили МАГАТЭ в просиживании штанов на ЗАЭС
Организация МАГАТЭ ежегодно получает от России $33 млн однако их реальная помощь и влияние в защите атомных электростанций в РФ равна нулю, заявил НСН Владимир Кузнецов.
С момента начала своей работы на территории России после 2022 года организация МАГАТЭ не сделала ничего полезного ни для России, ни даже для Украины, при этом получая от России миллионы долларов в год. Об этом НСН рассказал доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС. В беседе с РИА Новости он отметил, что ему известно о критике с обеих сторон из-за этого факта, однако, по его словам, МАГАТЭ является структурой аудиторов и инспекторов и не имеет возможности проводить полностью независимые оценки, включая отбор и анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов. Кузнецов отметил, что здесь важно вспомнить об истоках МАГАТЭ и об бэкграунде самого Гросси.
«МАГАТЭ – это глубоко политизированная организация. Она целиком и полностью выполняет заказы Америки. Она была создана президентом США Эйзенхауэром на самом деле для того, чтобы шпионить за СССР. Что касается самого Гросси, то он закончил в Аргентине учебное заведение, которое к технике не имеет никакого отношения. После этого этот он был офицером НАТО. Надо ли что-то еще о нем говорить? Сейчас при нашей дурости его поддерживают со всех сторон в отличие от Ким Чен Ына, который выгнал их из Северной Кореи поганой метлой и не пускает на все объекты», - рассказал он.
Также Кузнецов подчеркнул, что, по факту, сотрудники МАГАТЭ не помогают в защите объектов ни России, ни Украине, а лишь получают баснословные деньги за свою «работу» на объекте.
«Вот они появились в 2022 году на Запорожской атомной электростанции. А тогда еще Украина шарахнула по спецкорпусам и пробила насквозь крыши зданий, где находится ядерное топливо. Ну и как тут можно не утверждать, что они выполняют миссии США? Они же бывают и на объектах Украины, однако за эти три с половиной года они ни разу не выполнили данных им обещаний. Что тогда говорить о Запорожской станции? Они отрабатывают деньги. Они из России получают $33 млн долларов ежегодно на свою деятельность, и им этого достаточно. Ситуация с этой организацией давно зашла в тупик. Если бы они действительно что-то находили и аргументированно к этому подходили, говорили бы, к каким последствиям все это может привести. А они же ничего не делают. А они сидят и получают по пять тысяч баксов за свою деятельность», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Запорожская атомная электростанция перешла на характерную для российских атомных станций типовую организационную структуру концерна «Росэнергоатом». В частности, уточнялось, что сотрудники станции прошли необходимую аттестацию и свою профессиональную деятельность они осуществляют в соответствии требованиями российского законодательства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия России освободила Лиман в Харьковской области
- В России раскрыли условия проведения пивных фестивалей по всей стране
- Лавров: Потери ВСУ перевалили за 1 млн человек
- При ЧП в здании Пермского политеха погибли мужчина и ребенок
- Военные сбили еще шесть БПЛА, летевших на Москву
- «Любовь и ДНК»: Создатель «Трех котов» о премьере, блогерах и пародиях на шоубиз
- Ничего за $33 млн: В России обвинили МАГАТЭ в просиживании штанов на ЗАЭС
- Президент Эстонии Карис заявил, что внезапно повзрослел в 67 лет
- IT-специалисты пообещали россиянам 5G-интернет со скоростью 1 Гбит/c
- СМИ: В Польше задержали российского ученого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru