Сладкая афера: Пасечник рассказал о подделке мёда
На рынке мёда все больше фальсификата, причем отличить натурпродукт от подделки не так уж и просто, заявил в эфире НСН пасечник Игорь Иванушкин.
Пасечник Игорь Иванушкин в беседе с НСН подтвердил подозрения законодателей насчёт того, что в последнее время на прилавках стало очень много фальсифицированного мёда.
Ранее сообщалось, что сенаторы внесут в Госдуму законопроект с определением понятия «мёд», который разъяснит, что является им на самом деле и установит ответственность за фальсификацию, сообщил депутат Сергей Неверов. По его словам, «60-70% того, что на прилавках называется мёдом, таковым не является».
«Фальсификата мёда очень много на рынке. Это вызывает большую тревогу. Самое простой способ фальсифицировать мёд - просто разбавить его водой, нектаром, сахарным сиропом. Некоторые делают полностью химический продукт, где мёда нет вообще. Это неполезно в лучшем случае. Получается, что себестоимость продукта очень низкая, а прибыль высокая», - разъяснил пасечник.
Он напомнил о существовании ГОСТа для мёда и медовых продуктов.
«Определение-то вполне есть - это ГОСТ, который дает точное определение, что такое мёд, что является медовой продукцией. Там приведены конкретные значения составляющих, которые определяются лабораторным образом при сертификации. Проблема в отсутствии серьезных решений на уровне государства по наведению порядка в этой области», - сказал собеседник НСН.
По его словам, отличить настоящий мёд от подделки практически невозможно, так как производители научились грамотно фальсифицировать продукт.
«Отличить настоящий мёд от подделки довольно сложно. Было такое исследование даже. В Новосибирске есть очень серьезная научная школа при университете. Они несколько лет назад в качестве эксперимента проводили тест: взяли фальсифицированный мёд и предложили его попробовать опытным пасечникам. Ни один из них не смог понять, что ему дали фальсификат. Вот настолько хорошо сейчас научились подделывать мёд. Как же определить? Для начала мёд не может долго быть в жидком состоянии. Он обязательно должен кристаллизоваться. Если он год-два стоит в жидком виде в магазине, то это наверняка уже не мёд», - резюмировал эксперт.
Ранее кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в пресс-центре НСН рассказала, что некоторые продукты кажутся безобидными, но содержат огромное количество сахара – например, мёд, соки, сухофрукты, смузи.
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