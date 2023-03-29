В Госдуме предложили ввести ответственность за фальшивый мёд

Депутаты намерены на законодательном уровне определить понятие «мёда». Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Неверов. Соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату в ближайшее время, передает РИА Новости.

По словам парламентария, главная цель проекта – введение ответственности за фальсификацию мёда.

Неверов уточнил, что сейчас до 70% того, что называется мёдом, им на самом деле не является.

Диетолог ранее рассказала об опасных свойствах мёда, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЗаконопроектМед

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