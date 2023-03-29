В Госдуме предложили ввести ответственность за фальшивый мёд
29 марта 202316:11
Депутаты намерены на законодательном уровне определить понятие «мёда». Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Неверов. Соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату в ближайшее время, передает РИА Новости.
По словам парламентария, главная цель проекта – введение ответственности за фальсификацию мёда.
Неверов уточнил, что сейчас до 70% того, что называется мёдом, им на самом деле не является.
Диетолог ранее рассказала об опасных свойствах мёда, передает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru