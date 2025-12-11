Армия России освободила Лиман в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.

ВС РФ освободили Остаповское в Днепропетровской области

Как отметили в ведомстве, контроль над территорией установила группировка войск «Север». Ее подразделения своими активными действиями завершили освобождение Лимана.

Ранее стало известно, что армия РФ удерживает позиции у Купянска в Харьковской области, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
