Армия России освободила Лиман в Харьковской области
11 декабря 202512:29
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, контроль над территорией установила группировка войск «Север». Ее подразделения своими активными действиями завершили освобождение Лимана.
Ранее стало известно, что армия РФ удерживает позиции у Купянска в Харьковской области, пишет «Свободная пресса».
