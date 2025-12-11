В России раскрыли условия проведения пивных фестивалей по всей стране
Даниил Бриман заявил НСН, что пивные фестивали - это, конечно, хорошо, однако они не должны быть единственной мерой поддержки для отрасли.
Пивные фестивали были бы экономически выгодны в крупных туристических городах России, однако для них подходит только летний период, и в контексте текущих событий это должна быть закрытая охраняемая площадка. Об этом НСН рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Минпромторг предложил проводить по всей России специализированные ярмарки пива российского розлива по аналогии с мюнхенским «Октоберфестом», пишет «Коммерсант». Мера обсуждается как поддержка для местных пивоваров на фоне снижения продажи производства. Бриман отметил, что это не самая важная инициатива в контексте поддержки пивоваров, однако все равно полезная.
«На общем фоне это не действие номер один, но, конечно, хорошо. Между прочим, пивные фестивали уже проводились в России. Первый пивной фестиваль в свое время организовывал я в Сибири в 1996 году. На нем было более 100 тысяч жителей города, мы его проводили несколько лет подряд. Потом это подхватили, и это все переросло в такую традицию крупных пивных рок-фестивалей. Я бы сказал, что в 90-х-начале 2000-х рок-движение было сформировано и поддержано отчасти за счет финансирования пивоваренных компаний», - рассказал он.
По словам Бримана, самое главное сегодня при проведении таких фестивалей – это высокий уровень безопасности и контроля.
«Это очень непростое мероприятие, особенно в текущий условиях с точки зрения мер обеспечения безопасности. Если раньше это можно было проводить на открытых пространствах, то сейчас подобные фестивали можно делать только на закрытых площадках. Нужен контроль доступа лиц не младше 18 лет, чтобы не проносились крепкие алкогольные напитки, должна быть охрана. Это будет экономически окупаться там, где много туристов. Ну и проводить это надо в период июнь-август. Это могут быть столицы крупных туристических регионов: Москва, Петербург, Суздаль», - раскрыл Бриман.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что в контексте поддержки производителей пива есть более важные проблемы, которые хорошо было бы отрегулировать.
«Мы давно уже выступаем с инициативой, что необходимо перенести на федеральный уровень законодательное регулирование продаж алкоголя по стране. Потому что у нас нормы продаж в соседних регионах могут кардинально отличаться. Точно также важнее поддержать лизинг промышленного оборудования для пивоваренных компаний потому что они, как производители напитков с содержанием алкоголя, плательщики акцизов, автоматически из всех программ лизинга оборудования исключены. Получается парадокс: те, кто производят напитки, но не производят пиво, могут получать лизинг, субсидии, региональную поддержку, а пивоваренные компании нет, хотя большинство из них производят еще и минералку, и квас», - подытожил он.
Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил НСН, что Чувашия является основным хмелепроизводящим регионом России и готова расширять площади, чтобы закрывать потребности пивоваренной отрасли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия России освободила Лиман в Харьковской области
- В России раскрыли условия проведения пивных фестивалей по всей стране
- Лавров: Потери ВСУ перевалили за один миллион человек
- При ЧП в здании Пермского политеха погибли мужчина и ребенок
- Военные сбили еще шесть БПЛА, летевших на Москву
- «Любовь и ДНК»: Создатель «Трех котов» о премьере, блогерах и пародиях на шоубиз
- Ничего за $33 млн: В России обвинили МАГАТЭ в просиживании штанов на ЗАЭС
- Президент Эстонии Карис заявил, что внезапно повзрослел в 67 лет
- IT-специалисты пообещали россиянам 5G-интернет со скоростью 1 Гбит/c
- СМИ: В Польше задержали российского ученого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru