Пивные фестивали были бы экономически выгодны в крупных туристических городах России, однако для них подходит только летний период, и в контексте текущих событий это должна быть закрытая охраняемая площадка. Об этом НСН рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

Минпромторг предложил проводить по всей России специализированные ярмарки пива российского розлива по аналогии с мюнхенским «Октоберфестом», пишет «Коммерсант». Мера обсуждается как поддержка для местных пивоваров на фоне снижения продажи производства. Бриман отметил, что это не самая важная инициатива в контексте поддержки пивоваров, однако все равно полезная.

«На общем фоне это не действие номер один, но, конечно, хорошо. Между прочим, пивные фестивали уже проводились в России. Первый пивной фестиваль в свое время организовывал я в Сибири в 1996 году. На нем было более 100 тысяч жителей города, мы его проводили несколько лет подряд. Потом это подхватили, и это все переросло в такую традицию крупных пивных рок-фестивалей. Я бы сказал, что в 90-х-начале 2000-х рок-движение было сформировано и поддержано отчасти за счет финансирования пивоваренных компаний», - рассказал он.

По словам Бримана, самое главное сегодня при проведении таких фестивалей – это высокий уровень безопасности и контроля.