Парад без пафоса. Военкоры прокомментировали военное шествие в Москве 9 мая

Российские военкоры поддержали проведение парада в День Победы на Красной площади в Москве.

Президент Владимир Путин поприветствовал на Параде Победы на Красной площади участников специальной военной операции. В праздничном мероприятии принимают участие более 530 бойцов СВО. Кроме того, участники спецоперации присутствуют на трибунах как почетные гости.

Парад Победы на Красной площади прошел без воздушной части

Парад прошел без воздушной части и с минимумом техники, подчеркнул военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Он считает, что верно и то, и другое. Особенно с учетом ожидания контрнаступления ВСУ.

«Первое - оправданно, второе - единственно верно. Самым худшим решением было бы прокатить по Красной площади то, что сегодня нужно на фронте, где наши бойцы каждый день ждут украинского "наступа"», - пишет Котенок.

Его поддержал коллега, военкор Александр Коц. Он признался, что тоже боялся «ненужного пафоса», когда по брусчатке «поедут невиданные в зоне СВО образцы техники». Но на параде была представлена техника, которая в том числе работает на фронте.

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По мнению военкора, проведение парада в условиях СВО нужно, в первую очередь, для ветеранов. а также - для современных продолжателей «русского ратного дела».

«Было много споров, нужен ли парад в такое время. А я сегодня посмотрел на лица ветеранов на кремлевской трибуне и понял: им - нужен. И тем, кто чеканил шаг по брусчатке, нужно было посмотреть на этих ветеранов. Чтобы почувствовать ответственность за ту эстафету, что они нам передали. И быть достойными продолжателями русского ратного дела», - подчеркнул Коц.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.Российский лидер подчеркнул, что Запад «стравливает» народы, провоцируя кровавые конфликты, распространяет русофобию и национализм. Однако Россия, которая хочет видеть будущее мирным и стабильным, обеспечит свою безопасность.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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