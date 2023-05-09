Парад без пафоса. Военкоры прокомментировали военное шествие в Москве 9 мая
Российские военкоры поддержали проведение парада в День Победы на Красной площади в Москве.
Президент Владимир Путин поприветствовал на Параде Победы на Красной площади участников специальной военной операции. В праздничном мероприятии принимают участие более 530 бойцов СВО. Кроме того, участники спецоперации присутствуют на трибунах как почетные гости.
Парад прошел без воздушной части и с минимумом техники, подчеркнул военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Он считает, что верно и то, и другое. Особенно с учетом ожидания контрнаступления ВСУ.
«Первое - оправданно, второе - единственно верно. Самым худшим решением было бы прокатить по Красной площади то, что сегодня нужно на фронте, где наши бойцы каждый день ждут украинского "наступа"», - пишет Котенок.
Его поддержал коллега, военкор Александр Коц. Он признался, что тоже боялся «ненужного пафоса», когда по брусчатке «поедут невиданные в зоне СВО образцы техники». Но на параде была представлена техника, которая в том числе работает на фронте.
По мнению военкора, проведение парада в условиях СВО нужно, в первую очередь, для ветеранов. а также - для современных продолжателей «русского ратного дела».
«Было много споров, нужен ли парад в такое время. А я сегодня посмотрел на лица ветеранов на кремлевской трибуне и понял: им - нужен. И тем, кто чеканил шаг по брусчатке, нужно было посмотреть на этих ветеранов. Чтобы почувствовать ответственность за ту эстафету, что они нам передали. И быть достойными продолжателями русского ратного дела», - подчеркнул Коц.
Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.Российский лидер подчеркнул, что Запад «стравливает» народы, провоцируя кровавые конфликты, распространяет русофобию и национализм. Однако Россия, которая хочет видеть будущее мирным и стабильным, обеспечит свою безопасность.
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