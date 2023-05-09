Парад без пафоса. Военкоры прокомментировали военное шествие в Москве 9 мая

Парад прошел без воздушной части и с минимумом техники, подчеркнул военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Он считает, что верно и то, и другое. Особенно с учетом ожидания контрнаступления ВСУ.

«Первое - оправданно, второе - единственно верно. Самым худшим решением было бы прокатить по Красной площади то, что сегодня нужно на фронте, где наши бойцы каждый день ждут украинского "наступа"», - пишет Котенок.



Его поддержал коллега, военкор Александр Коц. Он признался, что тоже боялся «ненужного пафоса», когда по брусчатке «поедут невиданные в зоне СВО образцы техники». Но на параде была представлена техника, которая в том числе работает на фронте.