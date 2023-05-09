Путин на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы

Глава государства выступил на приуроченном к празднику параде на Красной площади в Москве. Путин отметил, что мир вновь оказался на переломном рубеже: против России развязали «настоящую войну». Российский лидер подчеркнул, что Запад «стравливает» народы, провоцируя кровавые конфликты, распространяет русофобию и национализм. Однако Россия, которая хочет видеть будущее мирным и стабильным, обеспечит свою безопасность.

Путин отметил, что на параде присутствуют лидеры стран Содружества Независимых Государств и напомнил, что все народы СССР внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Также российский лидер объявил минуту молчания в память о погибших во время войны.

