Путин на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.
Глава государства выступил на приуроченном к празднику параде на Красной площади в Москве. Путин отметил, что мир вновь оказался на переломном рубеже: против России развязали «настоящую войну». Российский лидер подчеркнул, что Запад «стравливает» народы, провоцируя кровавые конфликты, распространяет русофобию и национализм. Однако Россия, которая хочет видеть будущее мирным и стабильным, обеспечит свою безопасность.
Путин отметил, что на параде присутствуют лидеры стран Содружества Независимых Государств и напомнил, что все народы СССР внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Также российский лидер объявил минуту молчания в память о погибших во время войны.
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